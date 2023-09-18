Bitlis'te ayılar, saldırmadıklarını iddia eden kampçıyı kovaladı Nemrut Krater Gölü civarında kamp yapan kampçı, buradaki ayıların görüntüsünü çekip kimseye saldırmadıklarını söylerken, ayının saldırısına uğradı.

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İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, kampçıların uğrak adreslerinden.

Aynı zamanda doğal yaşam alanları olan ayılar da bölgede sıklıkla görülüyor.

Nemrut’ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı.

Kimseye saldırmıyor derken ayılar kovalamaya başladı

Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti.

Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi.

Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)