Bitlis’te doğa ve gökyüzü buluşması

Bitlis Gezi Ekspresi çatısı altında, Trekking_13__ sosyal medya topluluğunun desteğiyle Tatvan’daki Por Mağaraları’nda gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 60 kişi katıldı.

SATÜRN VE ÜLKER TAKIMYILDIZI GÖZLEMLENDİ

Dr. Cihan Önen’in rehberliğinde gerçekleşen programda katılımcılar, teleskoplarla Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı’nı gözlemleme imkânı buldu.

DOĞA VE UZAY FARKINDALIĞI

Coşkulu bir atmosferde geçen etkinlikte, doğa ve uzay bilincinin artırılması hedeflendi. Katılımcılar hem Bitlis’in doğal güzelliklerini keşfetti hem de gökyüzünün zenginlikleriyle tanıştı.

Bilimsel ve kültürel yönleriyle dikkat çeken etkinlik, katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.