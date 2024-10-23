Bitlis'te elma büyüklüğündeki cevizler hayrete düşürüyor

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Erkizan Mahallesi'nde yaşayan Musa Çiçekçioğlu'nun bahçesinde yetişen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayrete düşürüyor.

Bahçe sahibi, büyüklüğü ile ilgi odağı olan cevizleri tüketimden çok isteyenlere hatıra olarak veriyor.

"CEVİZDEN ÇOK HATIRA ÖZELLİĞİ VAR"

Musa Çiçekçioğlu, “Bahçemde bu ağaçtan bir tane var zaten. Bunu böyle arkadaşlarıma hediye olarak veriyorum, onlarda anı olarak saklıyorlar. Yani cevizden çok hatıra özelliği var” dedi.