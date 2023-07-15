Bodrum yanıyor: Gölgede 44, hissedilen 50 Bodrum, Türkiye genelinde yükselen sıcak havadan nasibini aldı. Hava sıcaklığı gölgede 44 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi buluyor.

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Türkiye sıcak havanın etkisine girdi... Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaştı.

Sıcak hava dalgasından nasibini alan Bodrum'da gölgelik alanlar 44 derece olarak ölçüldü.

Hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi buldu. Yerli ve yabancı turistler de bunaltıcı sıcakta denize girerek serinlerken sokakların boş kaldığı görüldü.

Çöl sıcaklarının etkisi sürecek

Yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalışıyor.

İlçede havanın en sıcak olduğu saatlerde cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Çöl sıcakları, birkaç gün daha etkisini sürdürecek.