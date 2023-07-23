Bodrum'da 65 kilogram ağırlığındaki gelinliği, 45 kiloluk gelin taşıdı Bir düğünde gelin için Hindistan'da hazırlanan 3 milyon lira değerinde, 65 kilo ağırlığında, komple Swarovski taşlarla işlenerek Türkiye'ye getirilen gelinlik, göz kamaştırdı. Gelinliği 45 kilo olan gelin taşırken, 48 kasnak ustasının günde 8 saat çalışarak 180 günde bu işlemeyi hazırladığı öğrenildi.

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İHA

Bodrum’da bir düğün yapıldı, sezona adeta damga vurdu.

Gelinlik bir yandan maliyeti diğer yandan, günlerce konuşulacak bir nikah geride kaldı.

O düğünün sahipleri, Besa Grup İcra Kurulu Üyesi Şule Alp ile Duman Hukuk Bürosu’nun sahibi avukat Cem Duman olunca, konuklar iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden oluştu.

600 davetli vardı

Cennet Koy'daki düğüne 600 isim katıldı.

Oktay Kaynarca, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi ünlü isimler de düğüne katılanlar arasında yer aldı.

65 kilo ağırlığındaki gelinliği, 45 kilo olan gelin taşıdı

Düğünün en dikkat çeken yanı, Şule Alp’in gelinliği oldu.

Tasarımcısı Merve Karaman olan 3 milyon lira değerindeki gelinlik, Hindistan’da komple Swarovski taşlarla işlenerek Türkiye'ye getirildi.

65 kilo ağırlığındaki gelinliği, 45 kilo olan gelin taşıdı.

Gelinliği taşıyabilmesi için kas yaptı

Gelinliğin tasarımı ile ilgili konuşan Karaman, şu bilgileri verdi:

Şule Hanım ile düğün sürecinden yaklaşık bir yıl önce tanıştık. Karakterine ve asaletine yaraşır bir tasarımı hayata geçirebilmek için çok detaylı bir çalışma yaptık. Gelinliğin tasarımına karar verdikten sonra detaylı bir hesaplama yaparak gelinliğin yaklaşık 60 ile 70 kilogram arasında değişeceğini keşfettik. Şule Hanım’ın narin vücudunun bu ağırlığı taşıması için detaylı bir plan hazırladık. Özel hocalarla birlikte gelinliğin korse sisteminin ve ağırlıkların nereye baskı yapacağını belirledikten sonra özel spor hareketleriyle Şule Hanım’ın belli kaslarını özellikle güçlendirdik. Gelinliğin Swarovski marka taşlarını dengeli bir şekilde işleyebilmek için özel bir çizim hazırladık. Bu özenli çalışma için toplamda 48 kasnak ustası günde 8 saat çalışarak 180 günde bu eşsiz işlemeyi tamamladı.

50 milyon harcandı

Çiftin bu düğün için 50 milyon lira harcama yaptıkları öğrenildi.