Bodrum'da aç kalan domuzlar plaja indi Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajına inen domuzları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA

Havaların ısınmasıyla tatil beldelerinde sezon açıldı..

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Muğla'nın Bodrum ilçesinde de plajlar dolmaya başladı.

Ancak bugün denize girenler plajda bir sürprizle karşılaştı..

Plaja domuz indi

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne bağlı Gerişaltı Halk Plajı'na domuzlar indi. Yiyecek arayan domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

Domuzlar köpeğe saldırdı

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Plaja inen domuzları bir köpek kovmak isterken, domuz tarafından saldırıya uğraması da saniye saniye kaydedildi.