İHA

Yaz sıcakları kavurucu etkisini göstermeye devam ediyor...

Sıcak havaların etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar serin yerler arayışında.

Yaz tatili fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşların bir noktası da Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı oldu.

Türkiye'de doğasıyla adından söz ettiren Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilcilerle doldu.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı, yeşil doğasıyla ve serin havasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlara ev sahipliği yaptı.

Milli Park'a gelen ziyaretçiler, göl etrafında elektrikli araçlarla turladı ve göl iskelelerinde fotoğraf çekildi.

Doğayla iç içe huzurlu vakit geçiren tatilciler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik için ayrılan bölümde ziyafet yaptı.

Abant’a gezmek için gelen Ayşe isimli vatandaş, şöyle dedi:

Türkiye’nin her tarafı ayrı bir cennet. İşte cennet noktalardan bir tanesindeyiz. Gerçekten görülmeye değer. Yeşilin bütün tonlarını bulabileceğiniz bir yer. Hem de yazın sıcakta bütün şehirler cayır cayır yanarken burası serin serin, hatta üşüme fırsatı bulabileceğiniz bir yer.