AA

Bolu'da bulunan Gölköy Gölü'nde ilkbaharda Abant ve Mudurnu derelerinin debilerinin yükselmesiyle birlikte yüzde 100 doluluk oranına ve 21 milyon metreküp su seviyesine ulaşılmıştı.

DSİ 53. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise şu anda Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi azaldı.

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, yüzde 68'e düştü.

Tarlalarda artan su ihtiyacı seviyeyi düşürdü

Su seviyesinin düşmesinin nedeni hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve tarlalarda artan su ihtiyacı olarak açıklandı.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 68'lere kadar geriledi.

Gölde adacıklar görüldü

Öte yandan su seviyesinin düşmesi nedeniyle gölde adacık ortaya çıktı.