Bolu'da kampta korku dolu anlar: Çadırda uyurken yanına ayı geldi Bolu'da yaylada kamp yapan Abdullah Aksoy, çadırının yanına ayı gelince korku dolu anlar yaşadı.

DHA

Kamp kabusa dönüştü..

Bolu'da yaşanılan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Önceki gün kentin yüksek noktalarından biri olan At Yaylası'nda meydana gelen olayda, Bolu'da yaşayan emlakçı Abdullah Aksoy, yaylada çadır kurup kamp yaptı.

Çadırın yanına ayı geldi

Aksoy'un geceyi geçirdiği çadırın yanına bir ayı geldi. Aksoy, ayının sesiyle uyanıp büyük korku yaşadı. Ayı, bir süre çadırın etrafında gezindikten sonra gitti.

O anları kameraya aldı

Aksoy’un korku dolu anları, çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.