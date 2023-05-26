DHA
Kamp kabusa dönüştü..
Bolu'da yaşanılan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Önceki gün kentin yüksek noktalarından biri olan At Yaylası'nda meydana gelen olayda, Bolu'da yaşayan emlakçı Abdullah Aksoy, yaylada çadır kurup kamp yaptı.
Çadırın yanına ayı geldi
Aksoy'un geceyi geçirdiği çadırın yanına bir ayı geldi. Aksoy, ayının sesiyle uyanıp büyük korku yaşadı. Ayı, bir süre çadırın etrafında gezindikten sonra gitti.
O anları kameraya aldı
Aksoy’un korku dolu anları, çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.