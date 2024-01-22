Bolu'da ziyaretçiler eğlenmeye doyamadı! Dik yamaçlardan kaydılar Okullarda yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kar tatili yapmak isteyen aileler tatil beldelerine akın etti. Ziyaretçiler, beyaza bürünmüş bölgede fotoğraf çekilirken dik yamaçlardan lastiklerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

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İHA

Yurt genelinde kar yağışı sürüyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kış tatili yapmak isteyen ziyaretçiler, tatil beldelerine adeta akın etti.

Bu bölgelerden biri de Bolu oldu.

Beyaz örtüsünü örtündü

Dört mevsim ayrı güzelliklere bürünen Abant Gölü, karın yağmasıyla beraber bembeyaz örtüsünü örtündü.

Tatil için gelen ziyaretçiler, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Lastiklerle kaydılar

Bazı tatilciler ise Tabiat Parkı’na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı.

Bolu'da kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Abant Gölü Milli Parkı’na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

"Çocuklar çok mutlu"

İstanbul’dan sömestir tatili için Abant’a gelen Kubilay Öztürk, "Çocuklar sömestir tatilinde kar görsün diye geldik. İstanbul’da çok kar yağmadı bu sene. Çocuklar çok mutlu. Yoğun eğitim sürecinden sonra karne hediye oldu diyebiliriz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)