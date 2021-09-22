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- Bosna Hersek'in asırlık lezzetı: Kıymalı Boşnak böreği tarifi
Bosna Hersek'in asırlık lezzetı: Kıymalı Boşnak böreği tarifi
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 21:30
- Güncelleme : 22.09.2021 - 21:33
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, birbirlerinden lezzetli börek tarifleri için mücadele ediyor. Kıymalı Boşnak böreği tarifi de bunlardan birisi olarak öne çıktı.
Ekran başında yarışmayı takip edenler, kıymalı Boşnak böreği tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti misafirlerine sunmak isteyenler, ''Kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Bosna kültürünün bir parçası olan kıymalı Boşnak böreğini çay saatlerinde özel misafirlerinize ikram edebilirsiniz.
Peki, kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır? Kıymalı Boşnak böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 22 Eylül MasterChef 2021 kıymalı Boşnak böreği tarifi ve malzemeleri...
KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için:
- 5 su bardağı un
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 500 gram kıyma
- 3 adet orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- ½ tatlı kaşığı karabiber
Hamuru yağlamak ve açmak için:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 150 gram margarin
KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle unun üzerine tuzu ekleyip su ile yavaş yavaş yoğurun ve sert bir hamur elde edin.
- İyice yoğrulan hamuru 4 eşit parçaya bölün.
- Ayrı bir kapta sıvı yağı ve margarini eritip soğumaya bırakın.
- Eşit parçalara böldüğünüz hamuru her katı yağlı olacak şekilde elinizle ufak ufak açın.
- İşlem bittikten sonra üzerini örtüp en az 1 saat dinlenmeye bırakın.
- O sırada bir tavaya kıymayı kavurup soğanları ekleyin.
- Dinlenen hamuru erittiğiniz yağ yardımı ile büyük bir alanda elinizle açın.
- İncecik bir hamur elde ettikten sonra iç harcını ekleyerek içerisine biraz da yağ koyarak kıvırın. Bu işlemi tüm hamurlara uygulayın ve tepsiye yerleştirin.
- Kalan yağı da hamurun üzerine gezdirip fırında pişirin. Afiyet olsun...