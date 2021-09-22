Bosna Hersek'in asırlık lezzetı: Kıymalı Boşnak böreği tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan kıymalı Boşnak böreği tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte Boşnak böreği tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, birbirlerinden lezzetli börek tarifleri için mücadele ediyor. Kıymalı Boşnak böreği tarifi de bunlardan birisi olarak öne çıktı.

Ekran başında yarışmayı takip edenler, kıymalı Boşnak böreği tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti misafirlerine sunmak isteyenler, ''Kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bosna kültürünün bir parçası olan kıymalı Boşnak böreğini çay saatlerinde özel misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Peki, kıymalı Boşnak böreği nasıl yapılır? Kıymalı Boşnak böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 22 Eylül MasterChef 2021 kıymalı Boşnak böreği tarifi ve malzemeleri...

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

500 gram kıyma

3 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

½ tatlı kaşığı karabiber

Hamuru yağlamak ve açmak için:

1 çay bardağı sıvı yağ

150 gram margarin

KIYMALI BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?