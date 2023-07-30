Boşnak turistler alışverişlerini Edirne'den yaptı: Baklava, helva ve bir şeyler daha aldık Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tatillerini tamamlayan turistlerin İstanbul'dan sonraki durağı Edirne olurken yurttan çıkmadan önce de Türkiye sevgilerini dillendirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine davet ettiler.

İHA

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de yaz tatili devam ediyor...

Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler ve turistler yurda akın akın giriş yapıyor.

Yaz tatillerini geçirmek üzere tur otobüsleri ile geziye çıkan Bosna Hersekli turistler, dönüş yolunda Edirne’de mola verdi.

Tarihi noktaları dolaşan turistler, daha sonra ise alışverişlerini yaparak tur otobüsünün bulunduğu noktaya geldi.

Kentte alışveriş yaptılar

Bosna Hersek'in Travnik kentinden gelen turist kafilesi önce İzmir ve İstanbul’dan sonra mola verdikleri Edirne’de bol bol alışveriş yaparak ülkelerine döndüler.

Edirne’den özellikle baklava, helva , zeytinyağı ve tekstil ürünleri alan Bosnalı vatandaşlar, Türkiye’nin çok güzel olduğunu anlattı.

"Baklava, helva ve bir şeyler daha aldık"

Travnik şehrinden gelen Hasan Belegıç, şunları söyledi:

Ülkeniz çok güzel 10 günlük tatile geldik ailece , önce İzmir’e denize gittik. Yemekler çok güzel ,hava deniz her şey çok güzel. Bugün Edirne’de önce Selimiye Camii’nde namazımızı kıldık. Biraz alışveriş yaptık baklava, helva ve bir şeyler daha aldık, Türkiye’yi çok seviyorum.

"Giyecek ve yiyecek biraz bir şeyler aldık"

Ailece tatil yaptıklarını söyleyen Amela Belegıç, şunları ifade etti:

Burada her şey çok güzel ve uygun İlk defa geldiğimiz Türkiye çok güzel. Yine geleceğiz ülkenizi çok sevdik. Türk insanını çok seviyoruz. Giyecek ve yiyecek biraz bir şeyler aldık.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ediyorum"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ını çok dürüst ve iyi bir insan olduğunu belirten Cıpka, şunları söyledi: