Bu lezzete adeta vurulacaksınız: Avcı böreği tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan avcı böreği tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki avcı böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte avcı böreği tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, birbirlerinden lezzetli börek tarifleri için mücadele ediyor. Avcı böreği tarifi de bunlardan birisi olarak öne çıktı.

Ekran başında yarışmayı takip edenler, avcı böreği tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti misafirlerine sunmak isteyenler, ''Avcı böreği nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

İç dolgusu, çıtır çıtır dışı ile kendine çeken avcı böreği, evinizde kolayca yapabileceğiniz tarifler arasında yer alıyor.

Peki avcı böreği nasıl yapılır? Avcı böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 22 Eylül MasterChef 2021 avcı böreği tarifi ve malzemeleri...

AVCI BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Börek için:

2 adet hazır yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı ince bulgur(sıcak su ile şişmemiş hali için 1 su bardağı)

½ su bardağı dövülmüş ceviz içi

½ demet maydanoz (doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Börekleri kaplamak ve kızartmak için:

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı galeta unu

AVCI BÖREĞİ NASIL YAPILIR? AVCI BÖREĞİ TARİFİ

Kıymalı iç harcı için kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdüğünüz ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın.

Ceviz içini keskin bir bıçak yardımıyla kıyın.

Kapaklı küçük bir kaseye aldığınız köftelik ince bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin ve kapağını kapatıp şişmesi için kısa bir süre bekletin.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın.

Soğanları ekleyin ve diriliğini kaybedene kadar kavurma işlemini sürdürün.

Soğanların üzerine kıymayı, tuz ve karabiberi ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.

Kavrulan kıymanın üzerine ceviz, şişmiş ince bulgur ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Yufkaları dörde bölün ve her birini fırça ile yağlayın.

Yufkanın geniş kısmına kıymalı harçtan ekleyin ve önce kenarlardan katlayarak rulo haline getirip kapatın.

Yumurtaları geniş bir kapta çırpın ve elenmiş galeta ununu düz bir tabağa alın.

Hazırladığınız avcı böreklerini öncelikle çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda kızartın ve sıcak olarak servis edin. Aifyet olsun...

Püf Noktası: