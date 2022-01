Bu sefer umut vadediyor! İşte Simpsonslar'ın 2022 yılı kehanetleri

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle tanınan The Simpsons animasyon dizisinin 2022 yılı kehanetleri adeta umut veriyor. İşte Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...

Kehanetleriyle geçtiğimiz yıllara damga vurmayı başaran The Simpsons animasyon dizisi, bugüne kadar yaşanan birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer vermesiyle ünlenmişti.

32 yıldır ABD'de yayınlanan The Simpsons dizisi; Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga'nın Super Bowl'da havaya uçması gibi olayları önceden bilmişti.

Tüm dünyada popüler olan The Simpsons çizgi dizisinin hayranları, kehanetleri bulma konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. The Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri sıralandı. İşte The Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri...

HOLOGRAM İLE POSTA GÖNDERME

The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde, postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor.

Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

BEBEKLERİN CÜMLELERİNİ TERCÜME EDEN CİHAZ

Simpsonlar dizisinde gösterilen bir cihaz, bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Bilim insanlarının 2022 yılı için bu icat konusunda harekete geçeceği öngörülüyor.

KORONAVİRÜS SALGINININ SONA ERECEĞİ TARİH

2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar, bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.

Popüler animasyon dizisine göre salgın, 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.

SANAL GERÇEKLİKLE YEMEK YEME

Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor.

Bölüm, 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.

SIMPSONS'IN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ

Simpsons dizisinin bugüne kadar gerçekleşen kehanetleri ise şöyle:

AKILLI SAATLER

Simpsonlar, 1995 yılında yayınlanan altıncı bölümde seyircisini selamlayarak akıllı saatlere gönderme yapmıştı.

''Lisa'nın Düğünü'' isimli bölümde, Lisa Simpson'ın kocasının bileğinde bir akıllı saat vardı ve ikili bu saat üzerinden iletişim kuruyordu. İlk akıllı saat, 2013 yılında oluşturuldu ve Simpsonlar bu teknolojiyi tam 18 yıl önce tahmin etmeyi başardı.

DISNEY'IN FOX'U SATIN ALMASI

Bir Fox dizisi olan Simpsonlar, kendi stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin etti. 10'uncu sezonun ''When You Dish Upon A Star'' isimli bölümünde Fox, Disney'e satıldı.

Aralık 2017'de Disney, 21st Century Fox'u 52.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

EBOLA VİRÜSÜ

Simpsons hayranları, dizinin 1997'de yayınlanan ''Lisa's Sax'' bölümünde, ebola virüsünden bahsedildiğini fark etti. Bölümde, Marge, hasta oğlu Bart'a ''Meraklı George ve Ebola Virüsü'' adlı bir kitap okumasını öneriyodu.

Bölüm çekildiğinde Ebola virüsü biliniyordu ancak virüs 2014 yılında dünya çapında salgın haline geldi.

ESKİ BEATLES MEKTUBU

İkinci sezondan 1991 tarihli ''Brush With Greatness'' bölümünde, Beatles ile ilgili bir kehanet ortaya çıktı. Bölümde Ringo Star'ın onlarca yıl önce gruba gönderilen hayran mektuplarını yanıtladığı görüldü.

2013 yılının Eylül ayında, gerçek hayatta, iki Essex Beatles hayranı, 50 yıl önce Beatles'a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney'den bir yanıt aldıklarını açıkladı.

KORONAVİRÜS

Ebola virüsüne benzer bir kehanet koronavirüs içinde gerçekleşti. 1993 yılında yayınlanan bölümde Simpsonlar, koronavirüse gönderme yaptı.

Dördüncü sezonda ''Marge in Chains'' adlı bölümde, Springfield'a yanlışlıkla bir Japon fabrika işçisi tarafından ''Osaka Gribi'' bulaştırılırdı. Kasabadaki insanlar virüse çözüm ararken, yıllar sonra virüsün Kovid-19'a benzerliği belirlendi.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi olarak isimlendirilen koronavirüs Simpson'un kehanetleri arasına girdi.

LADY GAGA

Simpsons'un 23. sezon finalinde Lady Gaga, Super Bowl'un devre arasında sahne alıyordu. 2012'de yayınlanan bir başka bölümde ise Lady Gaga, Springfield sakinleri için verdiği konserde havada asılı duruyordu.

Lady Gaga, beş yıl sonra, Houston NRG Stadyumu'nun çatısından uçarak Super Bowl'da sahne aldı.

DONALD TRUMP

19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

İKİZ KULELER

1993'te yayınlanan bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.