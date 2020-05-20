Bu tarif bir başka: Mercimekli bulgur pilavı #evdepişir

Bu tarif bir başka: Mercimekli bulgur pilavı #evdepişir

Bildiğiniz bulgur pilavlarını unutun; Çukurova yöresine ait, özel olarak hazırlanan soğanıyla bambaşka bir tada bürünen bu pilava hayran kalacaksınız.

Malzeme listesine göz attığınızda ‘Bu nasıl bir pilav?’ dediğinizi duyar gibiyim. Ön yargılarınızı kırın ve Çukurova Bölgesi’nde patlıcanla yapılan Fellah Turşusu’yla sunulan bu pilava bir şans verin. Biz patlıcan yemeğiyle de denedik ve sonucu çok beğendik.

Hem pratik hem de içindeki lezzetli aromaların tadına varacağınız Mercimekli bulgur pilavını nefisyemek.com olarak sofralarınıza taşımaktan mutluluk duyuyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Mercimekli Bulgur Pilavı Tarifi VİDEO

BİLDİĞİNİZ PİLAVLARI UNUTUN: MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI

Yöresel lezzetleri iftar sofralarınıza getirmeye devam ediyor ve bugün Çukurova’nın çok sevilen bir pilav tarifini veriyoruz.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

Üzeri için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı vişne ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede tereyağını eritin ve pilavlık bulguru ilave edip 3-4 dakika kavurun. Tuzu ekledikten sonra birkaç tur daha çevirin ve suyunu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan haşlanmış yeşil mercimeği ekleyip karıştırın ve kapağı kapalı bir şekilde demlenmesi için kenara alın. Zeytinyağını tavaya alın ve yarım ay şeklinde doğradığınız soğanı kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif karamelize olduğunda pul biberi ve vişne ekşisini ilave edip 1-2 dakika pişirin. Demlenen pilavı kalıp olarak kullanacağınız kaseye alıp bastırın ve sunum tabağına ters çevirin. Üzerine karamelize soğanlardan ekleyip ılık olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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