Burdur'da cezaevinden izinli çıktı! Suçlu olduğuna inanmayanlar davul zurna ile karşıladı 17 yıl önce işlenen cinayetten müebbet alan Burdurlu Ali Bağcı, 9 gün izinle memleketi Gölhisar'da şenliklerle karşılandı. Ali Bağcı'nın suçlu olduğuna inanmayan yöre halkı böylece kendisine moral vermeyi amaçladı.

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İHA

Haziran 2007'de dayısının kızı Z.Ö.'nün internetten tanışıp yanına Adana'ya gittiği Nebil Ergin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Bağcı (36), yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olaydan önce Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Bağcı, 17 yıl yattığı cezaevinden 9 günlüğüne izinli olarak çıkarak memleketine geldi.

Ailesi ve Gölhisar'daki vatandaşlar Bağcı'nın masumiyetine inandıkları için kendisini konvoyla karşıladı ve moral verdi.

Davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı

Bağcı’nın suçsuz olduğuna inanan ailesi, sevenleri ve halkın ilçe girişinde davul, zurna ve çiçeklerle yaptığı karşılamada duygusal anlar yaşandı.

Kazanlarda pilavlar pişirilerek dağıtıldı

Memleketi Gölhisar’da davul zurna eşliğinde konvoyla karşılanan Bağcı için kazanlarda pilavlar pişirilerek dağıtıldı.

100 araçlık konvoy ilçede tur attı

“17 yıl sonra yuvana hoş geldin Ali Bağcı” yazılı pankartın takılı olduğu yaklaşık 100 araçlık konvoy ile ilçede tur atan Bağcı, daha sonra evine ulaştı.

İlçe meydanında oynadı

Zaman zaman ilçenin çeşitli yerlerinde durdurulan konvoy ile Ali Bağcı’ya hoş geldin diyen vatandaşlar, ilçe meydanında Ali Bağcı ile davul zurna eşliğinde oynadı.

Koç kesildi

Büyük bir kalabalığın olduğu Bağcı’nın evinde ise gözyaşları tutulamazken, bir koç kesildi.

Evi doldu taştı

Ali Bağcı’nın arkadaşları, komşuları, akrabaları ve tanıyanlarının doldurduğu alanda etli pilav ikramı da yapılırken, uzaktan yakından olayı duyan ilçe halkı Ali Bağcı'yı görmek için evine akın etti.

İlgiye kendisi de şaşırdı

9 günlük izin süresini evinde geçirecek olan Ali Bağcı’nın ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı şaşkın olduğu görüldü.

"17 yıl suçsuz yere hapis yattım"

Ali Bağcı, 17 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattığını söyleyerek, başından geçen olayları şöyle anlattı:

Ben Burdur Gölhisar doğumluyum. Yıllar önce başımdan geçen talihsiz bir olaydan dolayı 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Meclisten geçen bir yasa gereği tahliye tarihime 3 yıl kala açık cezaevine geçtim ve izne geldim. Gölhisar halkı, benim hangi sebepten yattığımı bildikleri için masumiyetime inandıkları için çok güzel bir karşılama töreni yapmışlar.

Gösterilen ilgiden mutlu oldu

Çok mutlu oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi ben ne desem boş, 17 yıl geçti. Yargı da kararını verdi ama her ne kadar adalet desek de bana göre gerçek bir adalet değildi. İşlemediğim bir suçtan dolayı 17 yıl yattım. Daha da yatıyorum, cezamı çekiyorum.

"İşlemediğim bir suçu yatmayı kabullendim"

Artık kabullendim. İşlemediğim bir suçu yatmayı kabullendim. İlçedeki her insan benim suçsuz yere yattığımı bildikleri için böyle güzel bir karşılama yapmışlar. Çok mutlu oldum. Psikolojik olarak çok iyiyim.

3 yıl erken çıktığım için çok mutluyum

Devlet'in Meclis'ten geçirdiği yasadan dolayı 3 yıl erken çıktığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun.

"İnşallah sesimizi duyarlar"

Bağcı'nın akrabalarından Emine Bağcı (67) ise Bağcı'nın izne gelmesine gösterilen ilginin medyada yayınlanması temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

17 yıl sonra Ali’nin Gölhisar’a gelmesi bize çok büyük mutluluk verdi. İnşallah sesimizi duyarlar. Bunca gelen ziyaretçisi ve karşılama töreni medyada yer alır.

“Ali geldi, mutlu olduk”

Rahime Özsarı (45), “Ali geldi, mutlu olduk. Tüm gelenler sağ olsunlar. Şimdilik çok sevinçliyiz.” dedi.

Mahkumiyeti süresince 9 günlük ev iznine çıkan Ali Bağcı’nın evi ise ertesi gün de ziyaretçilerle dolup taştı.