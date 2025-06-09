Burdur'da düğünde damada paradan yelek giydirdiler

DHA
Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Son görüntüler Burdur'dan geldi...
TAKI MERASİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Kentte oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki takı merasimi dikkat çekti.
PARADAN YELEK
Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı.
UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi.
Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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