Bursa için sahurda asfalt vakti

Bursa’da sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüldü, 15-20 yıldır yenilenmeyen ana arterlerde asfaltlama hamlesi başlatıldı.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddeleri yenilemeye devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRSATA DÖNDÜ

İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan illerde 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren belediye, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

50 BİN TON ASFALT KAPLAMA YAPILDI

Son 5 hafta sonunda Mudanya yolu başta olmak üzere T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Gökdere, 11 Eylül Bulvarı, Samanlı Köprülü kavşağı ile Vakıf kavşağı arası ve Merinos-Acemler arasında yaklaşık 50 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

ZAMANLA YARIŞ

Normal şartlarda trafiği kesip, çalışma yapmanın mümkün olmadığı, etap etap yapılması halinde ise belki bir hafta 10 gün sürecek çalışmaları trafiğin olumsuz etkilenmemesi için 2 güne sığdırmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

BURSA'NIN ATAR DAMARI

İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu geçtiğimiz hafta, Bursa trafiğinin adeta atar damarı olan Merinos-Acemler gidiş istikametindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da geliş istikameti için hummalı bir çalışma başlattı.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Yasağın başladığı ilk anda sahaya inen ekipler, gece gündüz demeden aralıksız bir çalışma temposuyla geliş istikametindeki çalışmaları da büyük ölçüde tamamladı.

İŞÇİLERLE YOL KENARINDA SAHUR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler-Merinos geliş istikametinde kesintisiz devam eden çalışmaları sahur vakti yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yol kenarında hazırlanan sahur sofrasında işçilerle bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Başkan Aktaş, sahur yemeğini de işçilerle yedi.

“BÜYÜK FEDAKARLIK ORTAYA KOYDULAR”

Bursalıların ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Kısa vadede planlamada olmamasına rağmen 4-5 haftadan beri uygulanan sokağa çıkma yasaklarında etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bu caddeler 7/24 yaşayan caddeler. Tabi bu caddelerde trafiği durdurarak bu çalışmayı yapsaydık, inanın günler değil, aylar alırdı. Hem insanımız zahmet çeker hem de işin kalitesi iyi olmazdı. Bu manada 7/24 çalışan arkadaşlarımız Bursa’mızın ana aksını oluşturan güzergahlarda büyük fedakarlık ortaya koydular. Ben hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

“25 KİLOMETRELİK GÜZERGAH KONFORLU HALE GETİRİLDİ”

Özellikle korona virüs sürecinde yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 15 kilometrelik güzergahta asfalt kaplama ve 10 kilometrelik güzergahta da yama ve dolgu çalışması yapıldığını vurguladı.

Bu çalışmalarda yaklaşık 50 bin ton asfalt uygulaması yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Sadece bu süreçte çalışmalarımızla toplamda 25 kilometrelik güzergah Bursalıların ulaşımı için konforlu hale getirildi. Ben bu süreçte hemşehrilerimize koronavirüsle mücadeledeki hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sizler evde kaldığınız sürece Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapıda, sosyal yardım ve desteklerle tüm hızıyla sürece devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu.