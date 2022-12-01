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    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 1 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 1 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 01.12.2022 - 10:28
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    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 1 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 1 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Sırma Sokak ve civarında 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 1 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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