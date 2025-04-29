Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da, düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Bursa Asfaltı Tepederbent mevkiinde, Bursa istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı yönünde gelen ihbar üzerine, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

35 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde trafiği aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 araç sürücüsüne, toplam 35 bin 146 TL tutarında trafik idari para cezası uyguladı.