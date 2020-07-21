Dolar
6.8472
-0.1589%
Euro
7.8626
0.1541%
Altın
1836.53
1.0253%
Borsa
117834.3
-1.2127%
G. Altın
404.354
0.9146%
Bitcoin
64199.22
1.5478%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu

    Hollanda ve Belçika’daki hayvanat bahçelerinden, 2 yıl önce Bursa'ya getirilen Afrika penguenleri, kuluçka sürelerini tamamlayarak doğum yapınca, Bursa'nın ilk Afrika penguenleri doğmuş oldu.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 17:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu

    Bursa'da büyükşehire ait hayvanat bahçesi bir ilk yaşadı.

    Hayvanat bahçesine 2 yıl önce Hollanda ve Belçika'dan Afrika pengueni getirilmişti.

    KULUÇKA SÜRESİ TAMAMLANDI

    2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkek penguen ile 2019 yılında Hollanda’nın Burger’s Hayvanat Bahçesi’nden getirilen dişi penguenin ilk yavrusu, 40 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi.

    Böylece, Bursa'nın ilk Afrika penguenleri de dünyaya gelmiş oldu.

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu ViDEO

    'KILIÇ' ADI VERİLDİ

    Yaklaşık iki ay süren adaptasyon süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayan minik penguene kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkteki şeridi takan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eline aldığı yavru pengueni, hayvanat bahçesini gezen çocuklara da sevdirdi. Başkan Aktaş, Kılıç adını verdiği yavru pengueni havuza bırakarak, yeni üyeyle birlikte sayıları 15’e ulaşan penguenleri besledi.

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu #1

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu #2

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu #3

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu #4

    Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu #5

    Görüş Bildir