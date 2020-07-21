En Son Haber

Hollanda ve Belçika’daki hayvanat bahçelerinden, 2 yıl önce Bursa'ya getirilen Afrika penguenleri, kuluçka sürelerini tamamlayarak doğum yapınca, Bursa'nın ilk Afrika penguenleri doğmuş oldu.

Bursa'da büyükşehire ait hayvanat bahçesi bir ilk yaşadı.

Hayvanat bahçesine 2 yıl önce Hollanda ve Belçika'dan Afrika pengueni getirilmişti.

KULUÇKA SÜRESİ TAMAMLANDI

2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkek penguen ile 2019 yılında Hollanda’nın Burger’s Hayvanat Bahçesi’nden getirilen dişi penguenin ilk yavrusu, 40 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi.

Böylece, Bursa'nın ilk Afrika penguenleri de dünyaya gelmiş oldu.

Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu ViDEO

'KILIÇ' ADI VERİLDİ

Yaklaşık iki ay süren adaptasyon süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayan minik penguene kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkteki şeridi takan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eline aldığı yavru pengueni, hayvanat bahçesini gezen çocuklara da sevdirdi. Başkan Aktaş, Kılıç adını verdiği yavru pengueni havuza bırakarak, yeni üyeyle birlikte sayıları 15’e ulaşan penguenleri besledi.

















