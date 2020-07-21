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- Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu
Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu
- DHA
- 21.07.2020 - 17:09
- Güncelleme : 21.07.2020 - 17:09
Bursa'da büyükşehire ait hayvanat bahçesi bir ilk yaşadı.
Hayvanat bahçesine 2 yıl önce Hollanda ve Belçika'dan Afrika pengueni getirilmişti.
KULUÇKA SÜRESİ TAMAMLANDI
2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkek penguen ile 2019 yılında Hollanda’nın Burger’s Hayvanat Bahçesi’nden getirilen dişi penguenin ilk yavrusu, 40 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi.
Böylece, Bursa'nın ilk Afrika penguenleri de dünyaya gelmiş oldu.
Bursa'nın ilk Afrika pengueni doğdu ViDEO
'KILIÇ' ADI VERİLDİ
Yaklaşık iki ay süren adaptasyon süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayan minik penguene kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkteki şeridi takan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eline aldığı yavru pengueni, hayvanat bahçesini gezen çocuklara da sevdirdi. Başkan Aktaş, Kılıç adını verdiği yavru pengueni havuza bırakarak, yeni üyeyle birlikte sayıları 15’e ulaşan penguenleri besledi.