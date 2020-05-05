Bütçenizi zorlamayacak Kremalı Patates Çorbası tarifi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken sahur sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: Kremalı Patates Çorbası!

Malum koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizden çıkmadığımız şu süreçte mutfak bütçemiz de biraz zorlanıyor. Bütçenizi korurken de lezzetli yemekler yapmak mümkün; patatesinle harikalar yaratmaya hazır olun.

En çok kızartılmış haliyle sevdiğimiz patates hiç bu kadar sağlıklı ve lezzetli olmamıştı. Patates sevdalısı muskat ile tatlandırdığımız, içimizi ısıtacak sıcacık bir çorbayla taçlandıralım mı iftar sofralarımızı. Labne peynirinin patates ile uyumu aklınızı başınızdan alacak bizden söylemesi. Nefiyemek.com olarak hem bütçenize hem de midenize tarifleri sizlerle paylaşıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kremalı Patates Çorbası Tarifi VİDEO

BESLEYİCİ: KREMALI PATATES ÇORBASI

Mutfak bütçenizi zorlamadan hazırlayabileceğiniz bu çorba, doyurucu ve lezzetli bir başlangıç için favoriniz olacak…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 4 adet patates

- 2 litre tavuk suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ¼ tatlı kaşığı muskat rendesi

- 200 ml krema

Üzeri için;

- Labne peyniri

- Taze soğan

YAPILIŞI

1. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve üzerine kabaca doğradığınız soğanı ilave edip sotelemeye başlayın.

2. Yıkayıp kabuklarını soyduğunuz patatesleri iri küpler halinde doğradıktan sonra tencereye ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

3. Ardından tavuk suyunu ilave edip tuz, karabiber ve muskat rendesi ile tatlandırın. Patatesler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin ve kremayı ilave edip el blenderinden geçirin.

4. Pürüzsüz kıvamlı çorbanızı kaselere alın. Üzerine labne peynirinden bir parça ekleyip doğranmış taze soğan ile birlikte sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]