Büyükada'da hafta sonu yoğunluğu Büyükada'ya gelen yerli ve yabancı turistler ada içerisinde gezi turu yapmak için duraklarda kuyruk oluşturdu.

DHA

İstanbul’da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler Büyükada’ya akın etti.

Yerli ve yabancı turistlerin geldiği Büyükada'da gezmek isteyenler duraklarda kuyruk oluştururken, dondurma dükkanları önünde de yoğunluk oluştu.

Büyükada’da kıyafet mağazası işleten Kadriye Balcılar 15 yıldır işletme sahibi olduğunu söyleyerek, "Hafta sonları yoğun bir kalabalık oluyor. Hafta ortası daha çok yabancı turist oluyor. Bu durumdan memnunuz, biz turistler sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

"Güneş olursa herkes kazanıyor"

Dondurma işletmecisi İlyas Güler ise "Hafta sonları biraz yoğun oluyor, hafta içi zaten bir şey yok. Turistlerde hafta sonu genelde İstanbul tarafını geziyor. Eskiden daha çok insan vardı şu an o kadar yok. Vapur saatlerine göre yoğunluk oluyor. Yerli turistler Sakarya Adapazarı tarafından grup şeklinde tur şirketleri getiriyor. Yabancı turistler de geliyor ama saat 3’e kadar duruyor. 3’den sonra gidiyorlar. Adanın ekmeği güneştir. Güneş olursa herkes geliyor. Herkes kazanıyor, herkes kiracı burada." diye konuştu.

"Farklı bir yere gitmek istedik"

Adaya ailesiyle birlikte gezmeye gelen Seyfettin Gülabacı, “Sabah kalktığımızda farklı bir yere gidelim dedik. Normalde epeydir gelmemiştik sık geliyorduk. Diğer yerler kalabalık olur diye adaları tercih ettik. Vapur keyfi de yapalım istedik.” şeklinde konuştu.

"Çok keyifli oluyor"

Eşi Ayşenur Gülabacı ise, "Adaları seviyoruz lezzetlerini de seviyoruz. Burada gezmeyi, bisiklet turunu seviyoruz. Biraz sonra bisiklet alacağız zaten. İstanbul’un kalabalığından sonra hem bir kısa deniz seferi, hem çocuklar burayı çok seviyor bizim için de çok keyifli." dedi.