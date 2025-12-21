Çatal kaşıkların arkasındaki “18/10” detayı: Meğer bu anlama geliyormuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta her gün elimizin altında olan çatal, kaşık ve bıçakların üzerinde yer alan bazı küçük detaylar çoğu zaman gözümüzden kaçıyor.

Özellikle çatal–bıçakların arka kısmında bulunan “18/10” ibaresi, pek çok kişinin fark ettiği ancak anlamını bilmediği işaretlerden biri.

Bu sayıların yalnızca bir üretici kodu ya da seri numarası olduğunu düşünenlerin sayısı az değil.

Oysa 18/10 detayı, bakın ne anlama geliyormuş…

“18/10” DETAYI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Çatal ve kaşıkların üzerinde yer alan 18/10, 18/8 ve 18/0 gibi ibareler, ürünün hem dayanıklılığı hem de kullanım güvenliği hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Bu rakamlar, kullanılan paslanmaz çeliğin alaşım oranlarını ifade ediyor.

İlk sayı olan 18, çeliğin içerdiği krom miktarını gösterirken; ikinci sayı ise nikel oranını temsil ediyor.

Krom, çeliğin paslanmaya karşı direncini artırırken, nikel ise ürünün daha parlak, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Bu nedenle özellikle 18/10 paslanmaz çelik, çatal–kaşık setlerinde en çok tercih edilen standartlar arasında yer alıyor.

Gıda ile temasa uygun şekilde üretilen 18/10 çelik ürünler, günlük kullanım için güvenli kabul ediliyor. Sıcak ya da asidik yiyeceklerle temas halinde çok düşük miktarda metal geçişi yaşanabilse de, bu seviyenin sağlıklı bireyler için risk oluşturmadığı belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, nikel hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişiler için önemli bir uyarıda bulunuyor. Bu gruptaki tüketicilerin, nikel içermeyen 18/0 paslanmaz çelik ürünleri tercih etmesinin daha uygun olacağı ifade ediliyor.