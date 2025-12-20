Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde 40 Hafıza icazet verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Aziz Mahmud Hüdayi vakfı Kuran Kurslarında hafızlık yapan öğrenciler hafızlıklarını başarıyla tamamladılar ve hocalarından icazet almaya hak kazandılar.

Hafızlar icazetlerini Reisü-l Kurra Hafız Mustafa Demirkan'dan aldılar.

Proğrama Fatih Çollak, Prof. Dr Hasan Kamil Yılmaz, Prof Dr Ömer Çelik, Abdullah Sert Hocaefendi, Hüdayi Vakfı başkanı Ahmed Hamdi Topbaş, ve sohbetleriyle Osman Nuri Topbaş hocaefendi katılım sağladı.

Hafız kime denir?

İslam Dininde Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyip bitiren kişi, Hafız ünvanını alır. Hafız, koruyan, kollayan, muhafaza eden anlamındadır. Hafız olan kişi de Kuranı Kerimi koruyup kollamak, muhafaza etmek ve hayatına geçirmek üzere bu yola baş koymuştur.