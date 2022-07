Hemen hemen her gün şarj ettiğiniz cep telefonunuzun ömrünü yaptığınız küçük hatalar nedeniyle kısaltıyor olabilirsiniz. İşte cep telefonunu şarj ederken ömrünü kısaltan en büyük 4 hata.

Cep telefonları artık bir zorunluluk haline geldi ve neredeyse hiç kimse hayatını cep telefonsuz düşünemiyor. Ancak, çoğu insan her gün cep telefonunu şarj ederken hata yapıyor ve bu da telefonların ömrünü kısaltıyor.

Telefonu hatalı şarj etmek telefon performansını ve hatta güvenliğini doğrudan etkiler. Pilin erken aşınması, elektrik faturasına ek maliyet, telefonun zayıf çalışması gibi birçok problem ortaya çıkabilir.

Küçük görünen sıradan bir hareketin telefonunuz üzerinde pek çok sonucu olabilir ve hepsinden önemlisi, onarım size pahalıya mal olabilir.

İşte en büyük hatalar.

Şarj cihazını prizde bırakmak

Prizde bırakılan bir şarj cihazı sadece daha yüksek elektrik faturalarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda çok da tehlikelidir. Şarj aletinin içinde bulunan transformatör ısıyı serbest bırakır ve ısı birikmesi yangına veya şarj aletinin yanmasına neden olabilecek bir kısa devreye neden olabilir. Dikkatli olun ve her zaman şarj cihazını fişten çekin.

Şarj cihazının veya telefonun aşırı ısındığından veya şarj sırasında renk ve şekil değiştirdiğinden şüpheleniyorsanız mutlaka yetkili bir servise başvurun. Bataryada kısa devre oluşturan mekanik bir hasar olması ve ardından yangın ve patlama olması mümkündür. Isı, yani sıcaklık artarsa yangınlar ve patlamalar meydana gelir. Bu cihazları sğutmak çok önemlidir.

Bu cihazlardan kaynaklı herhangi bir yangın durumunda su en iyi şekilde soğutur. Örneğin, tabletiniz veya cep telefonunuz yanmaya başlarsa, güç kaynağından çıkarmanız, hemen üzerine su dökmemiz ve ardından cihazı bir su kabına batırmanız önerilir. Bu gibi durumlarda yangın söndürücü veya suya batırılmış battaniye ile söndürmek büyük bir etki yaratmaz, cihazı soğutmaz, sadece yangını bastırır. Yanma işlemi için gerekli olan oksijen zaten içeride olduğundan bu durum hiçbir şeyi çözmez. Cihazın soğutulması gerekir.

Cihazı şarj etmeyi tamamladığınızda, şarj cihazını güç kaynağından ayırmanız ve prizde bırakmamanız önerilir.

Pili tamamen boşaltmak ve yüzde 100'e kadar şarj etmek

Cep telefonu pilleri lityumdan yapılmıştır ve şarj döngülerinde çalışır. Bu yüzden pilin tamamen bitmesine izin verirseniz, cihazınızı yavaş yavaş mahvediyorsunuz demektir. Ayrıca yüzde 100'e kadar şarj etmemelisiniz ve telefonunuzu bundan daha uzun süre şarj cihazında bırakmamalısınız.

Bu garip gelebilir, ancak tamamen şarj etmek belirli sayıda şarj döngüsü nedeniyle kullanım ömrünü kısaltır. Çoğu kişi cep telefonunu bütün gece şarjda bırakır, bu da elektrik faturalarının yükselmesine, şarj döngüsünün bozulmasına ve cihazın aşırı ısınmasına neden olur.

Cep telefonunu şarjdayken kullanmak

Bataryayı şarj ederken boşaltmak bataryaya çok fazla yük bindirir. Bir arama yapmanız gerekiyorsa, cep telefonunu şarj cihazından çıkarmak daha iyidir.

Farklı şarj cihazları kullanmak

Yeni bir cep telefonu satın aldığınızda, buna uygun bir şarj cihazı da alırsınız. Her zaman onu kullanmak en iyisidir. Şarj cihazınızı kaybederseniz veya artık çalışmıyorsa, orijinalini satın alın.

Her şarj cihazı ve cep telefonu için şarj gücü farklıdır ve her zaman uygun güçte şarj etmek önemlidir. Bununla birlikte, bilgisayar USB'si yerine bir priz kullanmak her zaman daha iyidir.