Çin burcu hesaplama: Doğum tarihinize göre Çin burçları

Çin astrolojisine merak salanlar, "Çin burcumu nasıl hesaplarım" sorusuna yanıt arıyor. Doğun yılına göre hesaplanan Çin astrolojisinde 12 burç var. İşte Çin burcunuzu hesaplamak için gerekenler...

Doğum yılı kullanılarak hesaplanan Çin astrolojisinde burçlar; kaplan, öküz, fare, ejderha, tavşan, yılan, at, keçi, horoz, maymun, domuz ve köpek olmak üzere 12 hayvan ile temsil edilir.

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı ise Kaplan burcunun yılı. 60 yılda bir denk gelen Kaplan burcu, Çin astrolojisinin en güçlülerinden.

Bir hayvanlar çemberinde oluşan Çin burçları, astroloji meraklılarının gündeminde. "Çin burcumu nasıl hesaplarım, doğum tarihime göre hangi çin burcuyum" gibi sorular araştırılıyor.

Aslında basit bir hesaplama ile Çin burcunuzu öğrenebilirsiniz. İşte yıllara göre Çin burçları...

ÇİN BURCU NEDİR?

Çin burcu, 5 bin yıllık Çin tarihi içinde geleneksel olarak oluşturulmuş bir takvim ve burç sistemidir. Bizim şu an kullandığımız takvim sistemine çok benzeyen Çin burcunda güneşin yanında ayın durumu da kullanılır. Bu nedenle yıl başlangıç ve bitiş tarihleri her sene değişmektedir. Çin burcuna göre yıllar, Ocak ayının sonu ile Şubat ayının başında farklı tarihlerde başlayabilir.

Çin astrolojisinden burçları 12 hayvan temsil etmektedir. Bunlar; fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Ve Çin takvimine göre yılları sırasıyla bu hayvanlar temsil etmektedir. Mesela 2019 yılı domuz yılıdır.

Çin Astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Çin Astrolojisi olay ve kişilik tahminleri yapmak için felsefeye, takvime, kozmosa ve doğanın ritimlerine başvurur.

ÇİN BURCU HESAPLAMA

Çin Astrolojisi'nde burçlar Latin Astrolojisi'ndeki gibi aylık değil yıllıktır. Her Çin Burcu'na karşılık bir hayvan ismi vardır. Hangi burçta olduğunuzu bulmak için doğum yılınızı bilmek yeterlidir. Çin burcu hesaplama şu şekildedir:



Fare Yılında Doğanlar: 2044, 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1924, 1912



Öküz Yılında Doğanlar: 2045, 2033, 2021, 2009, 1997, 1973, 1961, 1949, 1937,1925, 1913



Kaplan Yılında Doğanlar: 2046, 2034, 2022, 2010, 1998, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914



Tavşan Yılında Doğanlar: 2047, 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927,1915



Ejderha Yılında Doğanlar: 2048, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916



Yılan Yılında Doğanlar: 2049, 2037, 2025, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917



At Yılında Doğanlar: 2050, 2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918



Keçi Yılında Doğanlar: 2051, 2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919



Maymun Yılında Doğanlar: 2052, 2040, 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932



Horoz Yılında Doğanlar: 2053, 2041, 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921



Köpek Yılında Doğanlar: 2054, 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1958, 1946, 1934, 1922