Çin takvimi 2022: Kaplan yılı ve özellikleri nelerdir? 60 yılda bir kez...

Çin'in başkenti Pekin'de geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 1 Şubat'tan itibaren 'Öküz Yılı' geride bırakılarak 'Kaplan Yılı'na girildi. Peki Kaplan Yılı özellikleri nelerdir, nasıl geçer?

Çin takviminde her yıl farklı bir burcu sembolize eder. Her burcun adı bir hayvandır ve her hayvanın kendine has özellikleri vardır.

Her bir sütun metal, su, ağaç, ateş ve toprak elementlerinden oluşan 12 farklı burca sahiptir: Sıçan, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz.

Çin'in 12 Hayvanlı Takvim'ine göre, 2022 yılı Su Kaplan Yılı olarak kabul ediliyor.

Peki Çin Kaptan Yılı nedir,ne zaman? Kaplan yılında doğanların özellikleri nelerdir? Kaplan Yılı nasıl geçer? İşte merak edilen detaylar..

ÇİN KAPLAN YILI NE ZAMAN?

Çin takvimine göre "2022 Kaplan Yılı" 60 yılda bir gelir ve kaplan burcuna sahip kişilerin yanı sıra herkes için farklı şans kapılarını aralayan özel bir yıldır.

1 Şubat 2022'de başlar ve 21 Ocak 2023'te sona erer.

Kaplan yılları 2022,2010,1998,1986,1974,1962,1950,1938'dir.

KAPLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Kaplan, Çin zodiyağında 3.cü burçtur ve elementi ağaçtır. Ağaç filizlerin, tomurcukların, yeni oluşumların habercisidir. Baharı ve yeni başlangıçları müjdeler.

Kariyerimizden özel hayatımıza kadar hemen her konuda büyük adımlar atmanın mümkün olacağı kaplan yılı "değişim" olarak ifade ediliyor.

Kaplanlar zorluklar karşısında güçlüdür ve hiçbir zorluktan geri adım atmazlar, ısrarcı ve kararlıdırlar. Yani cesaret ve mertliği temsil eder.

Kaplan burcunda olanlar özgürlüğüne düşkündür, adalete çok önem verir.