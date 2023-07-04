CNN International'ın Rize yorumu: Türkiye'nin gizli harikalar diyarı ABD merkezli medya kuruluşu, Çamlıhemşin ilçesinin çevresindeki yüksek kesimlerde sürdürülen yaşamı ve doğayı yazdı. Rize'de deneyimlenmesi gerekenlerle ilgili bir de liste paylaşıldı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki illerinden biri olan Rize, yeşille kaplı örtüsü ve doğa manzaralarıyla hem gezginlere hem de fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz fırsatlar sunuyor.

Doğu Karadeniz'in gözde turizm destinasyonlarından biri olan şehir, ABD merkezli CNN International'a konu oldu.

Rize yorumu: Halen tam olarak bilinmiyor

Çeşitli fotoğraflara yer verilen "Türkiye'nin gizli dağ harikalar diyarı" başlıklı haberde, "Rize, birçok uluslararası gezgin tarafından hâlâ önemli ölçüde bilinmiyor." denildi.

Şehrin sınırları içinde yer alan Türkiye'nin en bakir dağlık arazilerinin, doğa tutkunlarını büyülemeye devam ettiği vurgulandı.

Sıcaktan kaçış noktası

Bölgenin yüksek dağ sırtlarıyla çevrili vadilerinde ve yaylalarında büyük ölçüde yerleşim yeri bulunmadığı ve yağış oranlarının yüksek olduğu Rize'nin yaylarının sıcaktan kaçış noktası olduğu hatırlatıldı.

En çekici bölge Çamlıhemşin

"Çamlıhemşin, Rize'nin en çekici bölgesidir." ifadesi kullanılan haberin devamında şunlar aktarıldı:

Çamlıhemşin ilçesini çevreleyen kırsal bir mahalle burası. Doğanın çoğunlukla bakir kaldığı bir yer. Karadeniz kıyısından Çamlıhemşin'e giden yol, Fırtına Deresi boyunca yemyeşil dağlık bir vadiden geçiyor.



Meralar, vadiler ve yüksek rakımlı dağ köylerinden oluşan bu yerde zaman durmuş gibi görünüyor. Ormancılık, arıcılık ve hayvancılık halen başlıca geçim kaynakları.

Rize'de mutlaka yapılması gerekenler

Yaylada birkaç gün kalarak yemyeşil çayırlar ve ormanlar arasında yürüyüş yapmanın, kır çiçeklerini keşfetmenin ve tertemiz havayı solumanın, Rize deneyiminin en kıymetli parçaları olduğunun altı çizildi.

Pokut Yaylası'nda kalan Şişman ailesinin konakladığı yerdeki beslenme alışkanlıklarına değinilen haberde şöyle denildi:

Ailenin ev yapımı yemekleri, serbest gezinen ineklerinden elde edilen süt ve doğanın nimetleri etrafında dönüyor. Taze kaymak, peynir, tereyağı, bal ve reçeller, kendi tavuklarından yumurtalar, ev yapımı ekmekler ve bahçeden ürünler bulabilirsiniz.

Çarpıcı manzara

Zilkale'den "Rize'nin en çarpıcı manzaralarından biri" şeklinde söz edilerek, "Arka planda Kaçkar Dağları'nın karlı zirveleri beliriyor." ifadesi kullanıldı.

Ortaçağdan kalma kalenin 14'üncü ve 15'inci yüzyıllar arasında inşa edildiğine inanıldığı kaydedildi.

Çamlıhemşin ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyinde bulunan Şenyuva köyünün de Rize'ye geri dönen şehirlilerin sade bir yaşam sürmesi için adeta bir sığınak haline geldiği belirtildi.

"Sakin hayatın bize yeteceğini düşündük"

Eşiyle Rize'de sürdürdüğü yaşamdan bahseden Elif adındaki vatandaşın görüşlerine yer verildi:

Rize'de sakin bir hayatın bize yeteceğini düşündük. Evlendikten sonra burada birlikte yaşamaya karar verdik. Şimdi dört yaşında bir oğlumuz var. Bir de küçük arkadaş çevremiz var.

Barselona'dan Rize'ye dönüş yaptı

Barselona ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadıktan sonra 2015 yılında Rize'ye yerleşme kararı alan botanik sanatçısı Işık Güner, yaşamını Fırtına Vadisi'nde bir dağın tepesindeki evde sürdürüyor.

"Çocukluğumda her yazı Çamlıhemşin'de geçirdim." diyen Güner, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

Rize'de turizmin durumu pek iç açıcı değil çünkü ziyaretçiler genellikle kültür ve doğa hakkında fazla bilgi sahibi olmadan geliyor.



Hâlâ çok fazla el değmemiş manzaralarda en iyi şekilde nasıl seyahat edilmesi ve flora ve faunaya nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor.

Gezginlere tavsiye: Aceleye getirip, birkaç selfie çekmeyin