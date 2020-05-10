Çocukları istedi, babaları evin bahçesine park yaptı

Kocaeli'de bir baba, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan çocuklarının sürekli parka gitmek istemesi üzerine çaresiz kalınca evinin bahçesine çocuk parkı inşa etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan 43 yaşındaki Bülent Altıparmak, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinden izin alarak ailesiyle birlikte evde kendilerini koruma altına aldı.

Virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesiyle birlikte Altıparmak'ın evde kalmak zorunda olan Yaren ve Yağız isimli çocukları, sürekli oyun oynadıkları parka gitmek istedi.

PARKTA YOK YOK

Çocukları için bir şeyler yapmak isteyen baba Altıparmak, hem zaman geçirmek hem de çocuklarının can sıkıntısını gidermek için evlerinin bahçesine çocuk parkı yapmaya karar verdi. Asıl mesleği kaynakçılık olan Altıparmak, herhangi bir deneyimi ve becerisi olmamasına rağmen marangozluğa soyunarak evdeki tahtalar ve malzemelerle ilk olarak kaydırak, daha sonra ise tahterevalli ve salıncak yaptı.

10 GÜNDE YAPTI

10 gün içinde yaptığı oyun grupları ile evlerinin bahçesine küçük bir park inşa eden Altıparmak, kendi çocukları ile aynı binada yaşayan akrabalarının çocuklarının park özlemini giderdi. Parkı görünce mutlu olan çocuklar, koronavirüs kısıtlamalarına takılmadan bina bahçesindeki parka çıkarak oynadıkları oyunlarla hoşça vakit geçiriyor.

"PARKI ÇOCUKLARIN AYAKLARINA GETİRMEK İSTEDİM"

Çocuklarının park özlemini gidermek ve boş zamanını değerlendirmek için park inşasına başladığını söyleyen Bülent Altıparmak, "Evde dura dura insan sıkılıyor haliyle. Çocukların zaten canı boğazında. 'Baba parka gidelim' deyip duruyorlardı. Ben de parkı çocukların ayaklarına getirmek istedim. Bir kaydırak yapayım dedim. Ondan sonra bir tahterevalli yapayım dedim, bir salıncak yapayım dedim. Böylece çocuklara küçük bir park ortamı oluşturdum. Çocuklar bizden daha şanslı diyebilirim. Yasak var, biz dışarı çıkamıyoruz. Ama çocuklar şimdi istedikleri gibi eğlenebiliyorlar." dedi.

"HAVUZ DA İSTEDİLER AMA İZİN ÇIKMADI"

Asıl mesleğinin kaynakçılık olduğunu kaydeden Altıparmak, "İnsan biraz uğraştığı zaman ortaya bir şeyler çıkıyor. Burayı yapmam bir hafta, 10 günü buldu. Dinlene dinlene yaptım, çok çalışmadım. Çocuklar bir şeyler istedikçe yapıyorum. Bir de havuz istediler çocuklar ama izin çıkmayınca olmadı. Havuzu biraz tehlikeli buldular galiba." şeklinde konuştu.

"HİÇ SIKILMIYORUM"

9 yaşındaki Yaren Altıparmak ise "Ben burada hiç sıkılmıyorum. Burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum, kardeşimle oyun oynuyorum. Top sektirmece bile oynuyoruz. Babam ilk önce kaydırak sonra tahterevalli yaptı. Bugün de salıncak yaptı." ifadelerini kullandı.

Anaokuluna giden 6 yaşındaki minik Yağız ise önceleri dışarı çıkamadıkları için çok sıkıldıklarını, şimdi ise babasının kendileri için yaptığı parkta oyunlar oynayarak eğlendiklerini söyledi.