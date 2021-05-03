30 yıldır geleneksel yöntemle kadayıf yapan Rafet Demirkan, "Ramazan ayına özel yapıyoruz" dedi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Rafet Demirkan, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kadayıf tatlısını geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Makineyle değil geleneksel yöntemlerle kadayıf yapan Demirkan, saatte 5 kilogram üretiyor.

"GELENEKSEL YÖNTEMLE YAPILAN KADAYIF DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Un ve suyun karıştırılmasının ardından hamurun ince ince tel haline getirilerek sofralara uzanan yolculuğu zaman ve sabır gerektiriyor.

Teknolojinin gelişmesi ile ürün çeşitliliğine rağmen dökme usullerle kadayıf üreten Demirkan, geleneksel yöntemlerle yapılan kadayıfın damak tadının diğerlerinden farklı olduğunu vurguluyor.

Çorum'da geleneksel yöntemlerle kadayıf yapıyor VİDEO

30 YILDIR ARALIKSIZ YAPIYOR

1990’lı yıllarda çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıldır aralıksız devam ettirdiğini belirten Rafet Demirkan, dökme yöntemlerle kadayıf üretiminin Osmancık’ın yanı sıra Çorum ve İskilip’te yapıldığını söyledi.

Aralıksız dönen bakır tepside saatte 5 kilo kadayıf üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Demirkan, “Osmancık’ın eski simitçilerinden rahmetli Güngör ustamız vardı, o yapıyordu bu işi. Ben de simit satıyordum, ustam Ramazan ayında yaparken bu işi ben de merak ediyordum, bakıyordum ona 'acaba ben de dökebilir miyim?' diye. O da bir gün 'gel oğlum dök' dedi. El verdi ben de bu işi öğrendim. 1990’dan bu tarafa da bu işi yapıyorum.” dedi.





"10 DÖNME BİR KİLO KADAYIF"

Yaptığı kadayıf hakkında bilgi veren Demirkan şu ifadeleri kullandı; “Dökme tel kadayıfı bir Osmancık’ta bir de İskilip’te var. Sacımız dövme bakır, hamurun özünü kürekle döve döve yaparak kıvamına getiriyoruz. Bu yöntem biraz zahmetli, makinesi var ama bu lezzeti tutmuyor. Makinede saatte 90 kilogram üretim yapılıyor biz ise saatte 5 kilogram kadayıf üretebiliyoruz. Bakır tepsinin 10 defa dönmesinde 1 kilo kadayıf alabiliyoruz.





"RAMAZAN AYINA ÖZEL"

Geleneksel yöntemle üretilen dökme tel kadayıfını sadece Ramazan ayına özel yapıyoruz. Hem geleneksel olan hem de maharet, ustalık ve sabır isteyen dökme kadayıf Ramazan ayında iftar sofralarında en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor."

