Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Ekim 2021 il il cuma namazı saatleri

81 ilde abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 8 Ekim 2021 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için farz ibadetlerden biri olan cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

Peki, 8 Ekim 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte, 8 Ekim 2021 Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

8 EKİM 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ