Dağcılar, terörden arınan Yüksekova'ya tırmandı 70 kişilik bir ekip, Hakkari'nin saklı cenneti olan Kaval Şelalesi'ni gezdi. Terörden arınan dağların keyfni çıkaran dağcılar, kahvaltı sonra yüzmeyi de ihmal etmedi.

Hakkari Yüksekova yıllardır süren terör işgalinden arındırıldı. Başarılı operasyonlar yapan Mehmetçik, bölgeyi kısa süre içerisinde temizlendi.

Bölgenin temizlenmesinin ardından birçok şehirden vatandaşlar, gezmek için akın etmeye başladı.

Son olarak 70 kişilik bir grup, Yüksekova'nın dağlarına doğru tırmanışa geçti.

Önce kahvaltı sonra yüzme

Rehber Harun Atalay öncülüğündeki 70 kişilik grup, Ore Şelalesi’nde kahvaltı yaptıktan sonra doğa harikası Kaval Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yapıp serin suyunda yüzerek günün keyfini çıkardı.

El değmemiş doğa harikası şelaleler

Bu sene Hakkari’de özellikle doğa turizmine yönelik turistik geziler düzenlediklerini belirten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Üyesi İhsan Atay, "Her hafta bir bölgeyi tanıtıyoruz. Bugün de Kaval Şelalesi'ndeyiz. Doğaseverleri Hakkari'nin saklı cenneti Kaval Şelalesi’ne getirdik.

El değmemiş doğa harikası şelaleler, şu an dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından çok beğeniliyor. Misafirlerimiz burada yüzüp serinliyor ve fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar." dedi