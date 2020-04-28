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    Demir boru içinde sıkışan oğlak kurtarıldı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, demir borunun içerisinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 07:00
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    Demir boru içinde sıkışan oğlak kurtarıldı

    Ramazan Oprak’a ait oğlak, Akarca Mahallesi 861 sokakta boş arazi içinde bulunan 10 metrelik demir boruda mahsur kaldı.

    İTFAİYE YARDIMA GELDİ

    Borudan oğlağın sesini duyan Orpak kendi çabası ile çıkaramayınca, Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

    BORUYU SPİRALLE KESİP, OĞLAĞI KURTARDILAR

    Olay yerine gelen ekipler demir boru içinde sıkışan oğlağı spiral makinesiyle kesip çıkarttı. Oğlak ekipler tarafından sahibine teslim etti.

    Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı -1

    Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı -2

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