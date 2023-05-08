Denizli'de çöp şiş yeme yarışmasına katılan kadın rekor kırdı! Parayı cebine koydu Denizli'de çöp şiş yeme yarışmasına katılan Zeynep Doğan, 360 tane çöp şiş yiyerek rekor kırdı. İnce vücudu ile zor ayakta duran kadın, kilolarca çöp şişi dakikalar içerisinde su içer gibi yiyip, 45 bin TL ve İphone 14 Pro Max ödülünü kazandı.

Denizli'de düzenlenen çöp şiş yarışması, heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu.

Çöpşişçi Mehmet tarafından düzenlenen yarışmaya katılım da yoğundu.

Midesine güvenen ve yemek yemeyi sevenler, büyük ödülün sahibi olmak için en fazla çöp şişi yemeye çalıştı.

Bu sene yarışmaya katılan isimlerden birisi de Zeynep Doğan oldu. Doğan, incecik vücuduna rağmen, 360 tane çöp şiş yedi.

360 tane çöp şişi dakikalar içerisinde yiyen kadın, para ve telefon ödülünü de cebine koydu.

43 dakika içerisinde 360 tane çöp şiş yedi

Düzenli bir beslenmesinin olmadığığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan 51 kg ağırlığındaki yarışmacı Zeynep Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalı'yım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum.

Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor.

Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım.” dedi.

"Genelde zayıflar kazanıyor"

Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi Yusuf Kaya, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. Bu da mı olur dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş.

45 bin TL paramız ve sınıfının en pahalı telefonun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendimi ispatladı. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.