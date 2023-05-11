Denizli'de diyet yaparak 27 kilo zayıfladı Pamukkale'de kiloları nedeniyle sağlık problemi yaşamaya başlayan 56 yaşındaki Mehmet Ali Ortayağçı, diyet programına sadık kalarak sağlığına kavuştu.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ali Ortayağçı, hareketsiz yaşam ve troid rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo alarak 115 kiloya kadar çıkınca, kalıcı bir çözüm bulmak için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu.

Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra hazırlanan diyet programını uygulamaya başlayan Ortayağcı, 11 ay boyunca diyet programına sadık kalarak 27 kilo verdi.

"Daha iyi hissediyorum"

Verdiği kilolardan sonra eski sağlıklı günlerine geri dönen Ortayağcı duygularını şu şekilde ifade etti:

Pandemiyle birlikte dönem dönem kilo alıp verme sıkıntısı yaşadım. En son 115 kiloya çıktım. Kiloyla birlikte merdiven çıkarken ve nefes alırken zorlanmaya başladım. Sağlıklı kilo vermek için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne geldim. Zorlu ve sabır gerektiren bir süreç sonunda 27 kilo verdim. Kilolardan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de kilomu sabit tutmaya çalışacağız.

"Her şeyin fazlası zarar"

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin uyması gereken 4 altın kuralı anlatan diyetisyen Emine Ayvaz da şunları söyledi: