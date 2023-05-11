Denizli'de diyet yaparak 27 kilo zayıfladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ali Ortayağçı, hareketsiz yaşam ve troid rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo alarak 115 kiloya kadar çıkınca, kalıcı bir çözüm bulmak için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu.
Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra hazırlanan diyet programını uygulamaya başlayan Ortayağcı, 11 ay boyunca diyet programına sadık kalarak 27 kilo verdi.
"Daha iyi hissediyorum"
Verdiği kilolardan sonra eski sağlıklı günlerine geri dönen Ortayağcı duygularını şu şekilde ifade etti:
Pandemiyle birlikte dönem dönem kilo alıp verme sıkıntısı yaşadım. En son 115 kiloya çıktım. Kiloyla birlikte merdiven çıkarken ve nefes alırken zorlanmaya başladım. Sağlıklı kilo vermek için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne geldim. Zorlu ve sabır gerektiren bir süreç sonunda 27 kilo verdim. Kilolardan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de kilomu sabit tutmaya çalışacağız.
"Her şeyin fazlası zarar"
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin uyması gereken 4 altın kuralı anlatan diyetisyen Emine Ayvaz da şunları söyledi:
Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uyku ve yemek düzeni değiştiği için öğünler tam saatinde yapılmamakta bazen kahvaltı öğlen yemeği yerine geçebilmektedir. Bu durumlarda öğün atlamamaya özen göstermek kilo kontrolü sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Atlanan öğle yemeği akşama yeme isteğinizi artırabilir. Öğleden sonra küçük de olsa yapacağınız bir ara öğün akşam yemeğinde daha kontrollü olmanıza yardımcı olacaktır. Yaz akşamlarının uzun olması nedeniyle de gece atıştırmamaya özen gösterilmelidir. Gökkuşağı misali rengarenk yaz meyvelerine hayır diyemeyenlerdenseniz size güzel haberlerim var. Meyveler günlük beslenme rutinimiz de başrolü oynayan besin gruplarımızdandır. Vitamin ve mineral desteği, posa miktarı ve daha birçok sebepten ötürü günlük olarak en az 1-2 porsiyon meyveyi beslenme listenize eklemelisiniz. Ancak her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak gerekir. Fazladan yediğimiz meyvelerin enerjisi yağa çevrildiği için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.