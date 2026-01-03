Denizli'de trafikte fermuar sistemiyle ambulansa yol verdiler: O anlar kamerada

Saniyelerin önem taşıdığı trafikte, örnek niteliğinde bir olay yaşandı.

Denizli'nin Menderes Bulvarı'nda seyreden ambulans, Sadıkoğlu Kavşağı yakınlarında trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

FERMUAR SİSTEMİYLE AMBULANSA YOL VERDİLER

Bunun üzerine trafikteki sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Bu anlar, ambulansta görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücülerin ambulansa yol vererek örnek davranış sergilediği belirtildi.

"SÜRÜCÜLERİMİZİN ÖRNEK DAVRANIŞI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Denizli'mize teşekkürler. Bugün, Güney Devlet Hastanesi'nden 71 yaşındaki kadın hastamızın, şiddeti göğüs ağrısı ve kalp krizi tanısı ile Denizli'ye sevki esnasında siren sesini duyan ve fermuar sistemi ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülerimize gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ederiz. Çağrımızı yeniliyoruz. Fermuar sistemi ile yaşama yol verin.