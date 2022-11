Denizli'ye kilometrelerce mesafeden gelip şifalanıyorlar

Turistlerin gözde yerlerinden biri olan Antik Kleopatra Havuzu, birçok eklem ağrılarına iyi gelmesiyle biliniyor. 4 mevsim sıcak olan havuz turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Denizli'nin ilçesi olan Pamukkale, travertenleriyle dünyanın en önemli tarihi hazinelerinden biri olarak görülen turistik bir beldedir.

Pamukkale, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve aynı zamanda "Beyaz Cennet" olarak da biliniyor.

Kent, travertenlerin yanı sıra Antik Kleopatra Havuzuyla da turistlerin ilgisini çekip uğrak yerlerinden biri olmayı başardı.

Birçok hastalığa iyi geliyor

Romatizma, eklem, kas ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle bilinen antik havuz, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu ile her yaştan misafirlerini ağırlıyor.

Mineraller bakımından oldukça zengin

Toplamda 3 ayrı kaynaktan beslenen ve kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bakımından oldukça zengin olan antik havuz, yüzmenin keyfini çıkaran turistlerle dolup taştı.

Denizli'ye kilometrelerce mesafeden gelip Kleopatra'da şifalanıyorlar VİDEO





Kleopatra’nın güzellik havuzu



2 bin 500 yıllık tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler antik havuzun içindeki şifalı sıcak suda uzun süre bekliyor.

Deprem sonrası oluşan ve içinde tarihi sütun başlıkları ilginç görünüme sahip olan, "Kleopatra’nın güzellik havuzu" olarak da bilinen havuz, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.





"Genellikle Ruslarla karşılaşıyorum"

İHA'nın haberine göre, sürekli olarak kalabalık ve yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan ve turistlerin havuzun şifa dağıttığına inandığını söyleyen rehber Giedre Turan, "Burası çok güzel bir yer, her sene buraya çok fazla turist geliyor. Ben rehber olduğum için her hafta buradayım. Sürekli burası kalabalık ve her noktadan insanlar var. Çok değişik bir yer ve herkesin hoşuna gidiyor.

Burayla ilgili farklı hikayeler duydum, müşterilerim de aynı şekilde anlattı. Şifa bulduklarını ve bazı ağrılarının geçtiğini duydum, vatandaşlar inanarak giriyor. Genellikle Ruslarla karşılaşıyorum ve Kleopatra Havuzunda farklı ırklardan insanlar da karşımıza çıkıyor. Ben bugün mesela Litvanyalı turistleri getirdim." dedi.