AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle yerle bir olan Hatay’ın Antakya ilçesindeki evlerinden geriye sadece anılar kaldı. Ailesiyle birlikte yaşadıkları büyük yıkımın ardından 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, yeni bir başlangıç için Kayseri’deki halalarının yanına taşındı. Ancak o, yaşadığı tüm zorluklara rağmen tutkusunu bırakmadı; kalemini ve fırçasını elinden hiç düşürmedi.

Lise 11. sınıf öğrencisi olan Bingöl, iki yıl boyunca resme sarılarak hem hayata tutundu hem de büyük hayalini gerçekleştirme yolunda ilerledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Gençlik Merkezi’nde resim kursuna katılan Bingöl, burada öğretmeni Ayhan Karademir'in yönlendirmesiyle, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ile Çin’in Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"na başvurdu.

HAYALİNDEKİ ÇİN'İ ÇİZDİ, SEYAHAT KAZANDI

Yarışmaya sadece bir hafta kala katılmasına rağmen, Bingöl’ün fırçasından dökülen yağlıboya eser, Çin’in geleneksel ve modern yüzünü ustaca bir kompozisyonla bir araya getirdi. Bir tarafında Çin Seddi, geleneksel binalar ve uçurtma festivalleri; diğer tarafında ise modern gökdelenler, drone’larla yapılan ışık gösterileri ve teknolojik simgeler yer aldı. Eseri, ülke genelinde düzenlenen yarışmada dördüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu başarı sayesinde Mustafa, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürecek: 2 Temmuz’da 7 günlük bir Çin seyahatine çıkacak. Ödül töreni ise 22 Haziran’da Ankara’da yapılacak.

"BOYASIZ KALINCA HOCAM KENDİ MALZEMELERİNİ VERDİ"

Mustafa, Kayseri’ye yerleştikten sonra zaman kaybetmeden resim kursuna yazıldığını belirterek, şunları söyledi:

Resme olan ilgim ablamla başladı, ortaokulda ise bu ilgiyi geliştirdim. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazanmak istiyorum. Yarışmaya da hocamın önerisiyle katıldım. Sürem çok kısaydı ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Profesyonel boyalarım yoktu, Ayhan hocam kendi boyalarını verdi. Bu destek benim için çok değerliydi.

"ÇOCUKLUK DÜŞÜM GERÇEK OLUYOR"

Resmine “modernleşen Çin” temasını işlediğini söyleyen Bingöl, “Çin, hem geleneksel kültürünü koruyup hem de çağın teknolojik ruhunu yakalamış bir ülke. Bu beni her zaman büyüledi. Yarışma sayesinde bu ilgimi ifade edebildim ve çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Eğitmeni Ayhan Karademir ise Bingöl’ün zorluklara rağmen azimle çalıştığını belirterek, “Onun bu yolculuğuna rehberlik etmekten büyük gurur duyuyorum. Kısa sürede büyük bir özveriyle çalıştı ve hayalini kazandı” diye konuştu.