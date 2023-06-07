Depremzede besicilere devlet desteği göçü önledi Kahramanmaraş merkezli depremleri ardından hasar alan alanlardan biri de hayvan besicileri oldu. Besiciler kayıplarını devletten sağladıkları desteklerle yerine koyup yollarına devam ediyor.

AA

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler toplam 11 ili etkiledi.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, besiciler devlet desteğiyle hayvancılığı sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin civarında binanın yıkıldığı kentte birçok ahır ve ağıl da yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Hayvanlar açıkta bırakılmadı

Telef olmayan hayvanları açıkta kalan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2 bin 600 civarında çadır ile branda gönderildi. Bazı bölgelere de gönderilen kerestelerle hayvanlar için barınaklar yapıldı.

"Üretici, deprem sürecinde devleti daima yanlarında hissetti"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, çiftçi ve üreticilerin deprem sürecinde devleti daima yanlarında hissettiklerini söyledi.

Malatya'da 3 bin 600 ahır ve ağıl yıkıldı

Depremlerde kentte 3 bin 600 civarında ahır ile ağılın yıkıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hasar tespit çalışması yaparak eksiklikleri tespit ettiğini dile getiren Solmaz, yaşadıkları süreci şöyle dile getirdi:

2 bin 700 çadır ve branda yetiştiricilere verildi. Kentte 206 bin 455 küçükbaş hayvanın sağlık taraması yapılarak, yaklaşık 10 bin doz şap aşılaması gerçekleştirildi. 223 bin 963 büyükbaşın sağlık taraması yapılarak 151 bin 468 doz şap aşısı yapıldı.

"Üretim sürüyor"

Yetiştiricilere, hayvanları için hem barınma hem de yem desteğinin yapılmasıyla üretimin sürdüğünü anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

7 bin 362 yetiştiriciye 25 bin 495 ton arpa dağıtımı yapıldı. İlave prim verilerek 821 küçükbaş, 523 büyükbaş hayvanın kesimi sağlandı. Çiftçilerin elindeki hayvanların ucuza kesiminin önüne geçmek için Bakanlık çiftçilere bu desteği sağladı. Desteklerle besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını bayrama kadar besleyerek zarar etmedi. Bakanlığımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.

"Depremin ilk gününden beri devletimiz yanımızda"

Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Aslan da depremlerde mahallelerinde sadece bir evin ayakta kaldığına dikkati çekti. Aslan, depremlerde mahallelerindeki 24 ahırın yıkıldığına, 200 hayvanın telef olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Tarım ve Orman Bakanlığı bize 3 tır kereste verdi, 2 bin küçükbaş hayvan için ağıl yaptık. Ağıllar için çadır ve branda ile mahalleli için konteyner gönderdiler. Depremin ilk gününden beri devletimiz yanımızda.

"Yardımlar göçü önledi"

Devletin verdiği desteklerle yetiştiricilerin üretime devam ettiğinin altını çizen Aslan, "Yardımlar vaktinde gelmeseydi hayvanlar satılmış, mahalle de çevre illere göç etmiş olacaktı." diye konuştu.