Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşaatı başladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği 5 bin 788,91 metrekarelik arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi için ilk kazma vuruldu.

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Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi’nin temeli atılıyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerden önce başlattığı Anadolu gezisi ve mitingler kapsamında Aralık 2022'deki Mersin programında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bahçeli burada Horasan Erenleri Federasyonu temsilcileri ile bir araya gelerek yaklaşık 5 bin 788,91 metrekarelik arazisini federasyona bağışladığını açıkladı.

Alevi çevrelerince sevinçle karşılanan hibe kararından sonra araziye Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin inşası başladı

Bu kapsamda ilk adım atıldı, ilk kazma vuruldu.

Araziye gelen iş makineleri temel kazmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, külliyenin yapımına başlandığını duyurdu.

"Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimiz..."

Bahçeli, Horasan Erenleri Federasyonu temsilcileri ile görüşmesinden sonra şu paylaşımı yapmıştı: