Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çankırı’da hutbe irad etti Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camii’nde hutbe irad eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şehadetleri dinin temeli olan Ezan-ı Muhammedi, bizleri birliğe ve kardeşliğe çağırmaktadır. Öyleyse farklarımızı bir zenginlik kabul edelim. Bizi kardeş kılan, bizi millet yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım” dedi.

İHA

Bugün 81 ildeki camilerde “Birlik ve Beraberlik Ruhu” konulu cuma hutbesi verildi…

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışını yaptığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camii’nde önce hutbe irad etti ardından da cuma namazını kıldırdı.

İslam’daki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Yüce dinimiz, yardımlaşma ve dayanışma dinidir"

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ashabına, ‘Allah’ın Peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki Allah’a olan yakınlıkları sebebiyle Peygamberler de şehitler de onlara gıpta ederler’ buyurmuştur. Bu büyük müjdeyi işiten sahabe-i kiram, ‘Ya Resul Allah, bunlar kimdir’ diye sordular. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, ‘bunlar aralarında herhangi bir akrabalık ve menfaat ilişkisi bulunmayan, sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır’ buyurdu. Yüce dinimiz İslam, tevhid ve vahdet dinidir. Birlik ve beraberlik dinidir. Yardımlaşma ve dayanışma dinidir.

‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin’

Dinimiz toplumun bütün fertleri ile iyilik ve adalet üzerine esasına dayalı ilişkiler kurmamızı, sevgi ve saygı üzerine kardeşçe yaşamamızı, şefkat ve merhamet üzerine muamele etmemizi emretmiştir. Birbirimize sırt çevirmeyin, ilgi ve alakayı kesmeyi, kardeşlik bağlarını kesmeyi, her türlü olumsuz söz ve davranışta bulunmayı da yasaklamıştır. Yüce Rabbimiz, ‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin’ buyurmaktadır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, adeta bu ayeti kerimeye tefsir edercesine, ‘girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ beyiti ile bu konunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

"Birbirinize sırt çevirmeyin, kin beslemeyin"

Kardeşlik duygusuna vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti:

Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa Efendimiz, başka bir hadis-i şeriflerinde bizleri, ‘birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, ey Allah’ın kulları kardeşler olun buyurmuştur. Bizler aynı dine inanan, aynı rabbe, kulluk eden, aynı kıbleye yönelen, aynı kitabı rehber edinen, aynı Peygambere gönül veren müminleriz. Dünyaya barış ve adaletin en güzel örneklerini sunan din, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen şanlı bir ecdadın torunlarıyız.

"Kökenine, inancına, mezhebine, düşüncesine bakmadan..."

Başa kakmadan, karşılık beklemeden, kökenine, inancına, mezhebine, düşüncesine bakmadan insan onurunu rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine yarım etmeyi kendine şiar edinen bir medeniyetin çocuklarıyız. Böylesine köklü bir medeniyetin çocukları olan bizlere düşen kardeşlik ahlakını kuşanmak, gönül alıcı söz ve davranışlarla birbirimizin hukukunu gözetmektir. Hürriyetimizin nişanesi, hepimizin, ortak yurdu olan cennet vatanımız ecdadımızın bizlere bir emanetidir, şanlı bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Gölgesinde kardeşçe yaşayabilmek için hepimize yer vardır.

"Bizi millet yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım"

Şehadetleri dinin temeli olan Ezan-ı Muhammedi, bizleri birliğe ve kardeşliğe çağırmaktadır. Öyleyse farklarımızı bir zenginlik kabul edelim. Bizi kardeş kılan, bizi millet yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa’nın, ‘müminler birbirilerini sevmede, birbirine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlığında diğer organlarına da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir’ hadisini unutmayalım.

İslam’ın Anadolu’ya girişi

İstanbul’un fethinin ve İslam’ın Anadolu’ya girişinin yıl dönümünü kutlayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Anadolu’nun İslam’a açılan ilk kapısı Diyarbakır yöresinin Sahabe-i kiram tarafından fethedildiği aydır. Önümüzdeki pazartesi günü ise İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümüdür. Allah Resulü İstanbul’un fethini, ‘İstanbul mutlaka fetih olunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve o asker ve o ordu ne güzel asker, ne güzel ordudur’ buyurmuştur.

"Ayasofya’yı fethin sembolüne dönüştüren..."

Şanlı ecdadımızın gönlüne İstanbul’u fethetme sevdasını düşüren asrın en ileri bilgi ve teknolojisinden istifade ederek aşılmaz denilen suları yerle yeksan ettiren, inanç ve azimle gemileri karadan yürüten, Ayasofya’yı fethin sembolüne, İslam’ın mabedine dönüştüren Peygamberimizin müjdesine nail olma arzusudur.

"Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir"