Diyarbakır'da acı biber ve bamyayla elbise tasarladı Urfa biberi, buğday başağı, yabani otlar ve tüylerden tasarlanan gelinliklerle Diyarbakır sokaklarında defile yapıldı.

DHA

Özel günlerin vazgeçilmez kıyafeti gelinlik...

Binlerce farklı modeliyle gözleri kamaştıran gelinlikler farklı modellerle gündeme geliyor.

Son olarak Diyarbakırlı bir modacı; Şanlıurfa biberi, buğday başağı, yabani otlar ve tüylerden tasarladığı gelinliklerle Diyarbakır sokaklarında defile yaptı.

Özellikle Şanlıurfa biberi ve buğday başağı gelinlikle başında Diyarbakır karpuzu taşıyan mankenin giydiği tasarımlar dikkat çekerken defileyi izleyenler, fotoğraf çekti.

"Biberler çok acıydı"

Şanlıurfa biberinden yaptığı gelinliği dikerken acıyı iliğine kadar hissettiğini söyleyen modacı, "Bugün o gelinliği giyen manken kardeşimiz de acıyı hissetmiştir. Biberler çok acıydı." dedi.

"Urfa biberinden yaptık, çok acı"

Modacı gelinlikleri 15 günde yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

Buğday başağından, tavus kuşu tüylerinden, yaban otlarından bir şeyler yaptık. Diyarbakır karpuzumuzu da simgeledik. Urfa biberinden yaptık, çok acı. Bunu yaparken acısını bayağı hissettim.



Şu an arkadaşımız belki hissediyordur. Bayağı acılı. Hepsi tamamen farklı, farklı şeyler. Beyaz kartal tüylerinden yaptığım, bayağı ilgi çeken bir tasarımımız oldu. Satıştan ziyade ilgi çekme amaçlı bunu yaptık.

"Gerçekten acıyı hissedebiliyor insan"

Biberden yapılan gelinliği giyen manken Ümra Tarı ise "Urfa biberi olduğu için gerçekten acıyı hissedebiliyor insan. Kolyesi de çok güzel. Ben beğendim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)