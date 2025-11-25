Diyarbakır’da kadın usta, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’da eşiyle birlikte oto kaplama ve modifiye işi yapan Necla Demir Yalçın, otomobil meraklılarını tek çatı altında toplamak amacıyla “Diyarbakır Araba Severler Derneği”ni kurdu. Çocukluğundan beri otomobillere ilgi duyan Yalçın, yıllar içinde bu tutkuyu mesleğe dönüştürdü.

SPOR ARABA SERVİSİNDE BAŞLAYAN TUTKU, AŞKA DÖNÜŞTÜ

Necla Demir, yıllar önce çalıştığı spor araç servisiyle hem otomobillere olan ilgisini derinleştirdi hem de kendisi gibi tutkulu olan Mehmet Beşir Yalçın ile tanıştı. Çiftin aynı serviste başlayan tanışıklıkları önce aşka, ardından aile ve ortak bir işe dönüştü.

Geçen yıl oto kaplama ve modifiye üzerine kendi iş yerlerini açan çift, özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

"NECLA USTA" MODİFİYE SEKTÖRÜNE KADIN BAKIŞI GETİRDİ

Yalçın, resim yeteneğini otomobil tasarımlarına yansıtarak müşterilerin taleplerine göre kişiye özel çizimler hazırlıyor. Çoğunlukla erkeklerin yer aldığı modifiye sektöründe “Necla Ustası” olarak tanınan Yalçın, kadın ustaların da bu alanda başarılı olabileceğini gösterdi.

Bu yıl düzenlediği Tuning Fest Diyarbakır 2025, çevre illerden de yoğun katılım alarak şehrin modifiye kültürüne yeni bir ivme kazandırdı.

OTOMOBİL TUTKUNLARINI TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURDU

Sektördeki birlik ve dayanışmayı artırmak isteyen Necla Demir Yalçın, “Diyarbakır Araba Severler Derneği”ni kurarak başkanlık görevini üstlendi. Dernek üyeleri, mesai sonrası Yalçın’ın iş yerinde bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenliyor.

"KADINLARIN DA OTOMOBİL DÜNYASINDA SÖZÜ VAR"

Yalçın, kadınların modifiye sektörüne ilgisinin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’da bir kadın olarak bu sektörde yer almak ilk başta ön yargıyla karşılandı. Ancak zamanla müşteriler alıştı. Başta bana ‘usta’ diyorlardı, dernekten sonra ‘başkan’ demeye başladılar.

Kadın sürücü sayısının arttığını vurgulayan Yalçın, kadınların araçlarını kişisel zevklerine göre tasarlamak istediğini belirterek, ilerleyen dönemde trafikte daha fazla renkli ve özgün araç göreceklerine inandığını söyledi.

HEDEF: ŞEHRE GÜVENLİ SÜRÜŞ PİSTİ KAZANDIRMAK

Kurdukları dernekle sadece hobileri değil, toplumsal faydayı da önemsediklerini belirten Yalçın, “Güvenli sürüş pisti” ihtiyacına dikkat çekti. Yetkili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Yalçın, bu hayalin en kısa sürede gerçeğe dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

"ONUN MERAKI, BENİ CEZBETTİ"

Mehmet Beşir Yalçın ise 20 yıllık otomotiv deneyimini anlatarak, eşinin araçlara olan tutkusunun ilişkilerinde belirleyici olduğunu dile getirdi:

Onun bu merakı beni cezbetti. Sonra güçlerimizi birleştirdik ve birlikte çok daha iyi işler yaptığımızı gördük. Ben uygulamada iyiyim, o çizimde. Birlikte adeta süper kahraman gibiyiz.

Yalçın, eşinin varlığıyla kadın müşterilerin de sanayiye daha rahat geldiğini belirterek, bölgedeki ilk araba derneğini kurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oto bakım ürünleri satan işletme sahibi ve dernek üyesi Jiyan Abay, kadın bir başkanın olmasının sektörde olumlu bir etki oluşturduğunu belirtti:

“Bu, kadınların da otomobile ilgi duyduğunu gösteriyor. Diyarbakır’da birçok kadın araba tutkusuna sahip.”