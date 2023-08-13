Diyarbakır'da perseid meteor yağmuru Zerzevan Kalesi'nden izlendi Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve gökyüzü olaylarını en net görüldüğü noktada bulunan Zerzevan Kalesi’ne giden vatandaşlar perseid meteor yağmurunu izledi.

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İHA

Yılın en çekici doğa olayı gerçekleşti.

Perseid meteor yağmuru yurt genelinde heyacan yarattı.

Gökyüzü tutkunları meteor yağmurunu izlemek için çeşitli ekinlikler düzenledi.

Diyarbakır'da da meteor yağmurlarını izlemek için 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde buluşuldu.

Yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için Zerzevan Kalesi’nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Görsen şölen için toplanan fotoğraf tutkunları kayan meteorları heyecanla seyredip, kameralarına kaydetti.

Türkiye’de gökyüzü olaylarının en iyi izlendiği noktalardan birisi

Zerzevan Kalesi’nin Türkiye’de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olmasından ötürü çevre illerden ve yurt dışından vatandaşlar akın etti.

Vatandaşlar geç saatlere kadar meteor kaymasını bekledi

Saat 23.00’e kadar kalede meteor kaymasını bekleyen vatandaşlar, vaktin dolmasıyla gökyüzünde kayan meteorları heyecanla seyredip, kameralarına kaydetti.

Kaleye yurt dışından misafirler de geldi

Zerzevan Kalesi Kazı Bilimsel Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok vatandaşın kaleye gökyüzündeki hareketliliği seyretmek için geldiğini belirtti.

"100 kişilik bir ekiple anı yaşadık"

Meteor yağmurunu izlemek için Mardin’den Zerzevan Kalesi’ne gelen Mehmet Bozkurt, 100 kişilik bir ekiple anı yaşadıklarını şöyle dile getirdi.

Buraya 100 kişi bir ekip ile geldik. Ekibimizin arasında yurtdışından gelen stajyer arkadaşlarımız da var. Buraya meteor yağmurunu izlemek için geldik. Çok iyi geçiyor. Ama şu anda kadar fazla meteor yağmuru olmadı bekliyoruz.

İlk kez izledi

İlk defa meteor yağmurunu izlediğini dile getiren Fadime Oğuz şu değerlendirmede bulundu:

Bugün Zerzevan Kalesi’nde meteor yağmuru etkinliğine geldim. Şu anda çok iyi ilerliyor. Vatandaşlar git gide çoğalmaya başlıyor. İlerleyen vakitlerde daha da kalabalık olacak. Muhtemelen 23.30 gibi meteor yağmuru başlayacak ve çok güzel olacak. Aynı zamanda ilk defa meteor yağmurunu göreceğim.

Zerzevan Kalesi'nde sık sık gökyüzü etkinliği düzenleniyor

Coşkun, kalenin önemini ve özellikleri şöyle anlattı:

Zerzevan Kalesi, Roma’nın sınır garnizonu bir askeri şehirdeyiz. 3 bin yıllık bir tarihi olmasıyla birlikte, astronomi faaliyetlerinin de yürütüldüğü bir şehir. 3 bin yıllık bu garnizonun hep gökyüzü ile bir ilişkisi olmuş. Tabii her yıl baktığımızda Zerzevan Kalesi’nde binlerce vatandaşın katıldığı gözlem etkinliği düzenleniyor. Bugün de meteor yağmuru etkinliği düzenleniyor. Şu anda hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler yılda bir defa gerçekleşen bu gök olayını izlemeye geldiler. Zerzevan Kalesi’nde bu tür etkinlikler hep yapılıyor. Zerzevan Kalesi, bu sayede gençlerin ve özellikle de çocukların gökyüzü ile iletişim kurdukları yerdir.

Zerzevan Kalesi, gökyüzüyle ilişkili