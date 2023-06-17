DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli memuru iki çocuk babası Yılmaz Aksan, dün akşam meslektaşlarıyla Bağlar ilçesindeki bir halı sahada maç yaptı.

35 yaşındaki Aksan, maç sırasında fenalaştı.

Kalp krizi geçirdi

İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’da polis memuru halı sahada kalp krizinden öldü
Polis memuru Yılmaz Aksan

Tören düzenlendi

Aksan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Otopsinin ardından Aksan için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Aksan’ın meslektaşları katıldı.

Diyarbakır’da polis memuru halı sahada kalp krizinden öldü
Diyarbakır'da tören

Memleketine tayini çıkmıştı

Aksan’ın cenazesi törenin ardından Diyarbakır Havalimanı’na götürülerek, uçakla Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi.

Öte yandan Aksan’ın geçtiğimiz günlerde tayininin memleketi Samsun’a çıktığı öğrenildi.