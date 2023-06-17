Diyarbakır’da polis memuru halı sahada kalp krizinden öldü İki çocuk babası polis memuru, halı sahada meslektaşlarıyla oynadığı futbol maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Memurun cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Polisin tayininin geçen günlerde memleketi Samsun'a çıktığı öğrenildi.

DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru iki çocuk babası Yılmaz Aksan, dün akşam meslektaşlarıyla Bağlar ilçesindeki bir halı sahada maç yaptı.

35 yaşındaki Aksan, maç sırasında fenalaştı.

Kalp krizi geçirdi

İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tören düzenlendi

Aksan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Otopsinin ardından Aksan için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Aksan’ın meslektaşları katıldı.

Memleketine tayini çıkmıştı

Aksan’ın cenazesi törenin ardından Diyarbakır Havalimanı’na götürülerek, uçakla Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi.

Öte yandan Aksan’ın geçtiğimiz günlerde tayininin memleketi Samsun’a çıktığı öğrenildi.