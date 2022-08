Doğru kararlar verebilmenizi kolaylaştıran 9 alışkanlık

Bir iş görüşmesinde ne giyeceğiniz veya paranızı nasıl yatıracağınız gibi iyi kararlar vermeyi bilmek, hayatınızı en iyi şekilde yaşamanın anahtarı olabilir.

Bazı kararları zamanında alabilmek ve karar verme becerileriniz konusunda kendinize güvenmek size çok fazla zaman ve güçlük kazandırabilir.

Neyse ki, herkes daha iyi karar vericiler olmak için adımlar atabilir . Daha iyi bir karar verici olmak istiyorsanız, bu dokuz günlük alışkanlığı hayatınıza mutlaka dahil edin.

1. Aşırı özgüvene kapılmayın, sorgulayıcı olun

Aşırı güven, kararınızı kolayca ters çevirebilir. Araştırmalar  sürekli olarak insanların performanslarını ve bilgilerinin doğruluğunu abartma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Belki de ziyaret ettiğiniz ofisin nerede olduğunu bildiğinizden %90 eminsiniz. Ya da patronunuzu size terfi vermeye ikna edebileceğinizden %80 emin olabilirsiniz. Bu konularda kendinize aşırı güveniyorsanız, planlarınızın ters gitmesi muhtemeldir.

Zaman yönetimi açısından güven düzeyinizi dikkate almak özellikle önemlidir. Çoğu insan, belirli bir zaman diliminde ne kadar başarabileceklerini abartır. O raporu bitirmenin sadece bir saat süreceğini mi sanıyorsun? Çevrimiçi faturalarınızı 30 dakika içinde ödeyebileceğinizi tahmin ediyor musunuz? Tahminlerinizde kendinize aşırı güvendiğinizi fark edebilirsiniz.Başarılı olma olasılığınızı tahmin etmek için her gün zaman ayırın. Ardından günün sonunda tahminlerinizi gözden geçirin. Düşündüğün kadar doğru muydun?

İyi karar vericiler, yaşamlarında aşırı güvenin sorun olabileceği alanları tanır. Sonra düşünce ve davranışlarını buna göre ayarlarlar.

2. Aldığınız riskleri belirleyin

Aşinalık rahatlık doğurur. Sırf alışkanlıklarına alıştığın ve içinde bulunduğun tehlikeyi ya da verdiğin zararı düşünmediğiniz için kötü kararlar verme ihtimaliniz yüksek.

Örneğin, her gün işe giderken hızlanabilirsiniz. Hız cezası olmadan güvenli bir şekilde her geldiğinizde, hızlı sürüş konusunda biraz daha rahat olursunuz. Ama açıkçası, güvenliğinizi tehlikeye atıyorsunuz ve yasal bir risk alıyorsunuz. Ya da belki her gün öğle yemeği için fast food yiyorsunuz. Ani bir hastalık belirtisi yaşamadığınız için, bunu bir sorun olarak görmeyebilirsiniz. Ancak zamanla kilo alabilir veya bunun sonucunda başka sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Yaygın hale gelen alışkanlıkları tanımlayın. Bunlar, otomatik oldukları için çok az düşünmenizi gerektiren şeylerdir. Ardından, hangisinin zararlı veya sağlıksız olabileceğini değerlendirmek için biraz zaman ayırın ve daha sağlıklı günlük alışkanlıklar geliştirmek için bir plan oluşturun.

3. Sorunlarınızı farklı bir şekilde çerçeveleyin

Bir soruyu veya sorunu sorma şekliniz, nasıl yanıt vereceğiniz ve başarı şansınızı nasıl algılayacağınız konusunda önemli bir rol oynar. İki cerrah düşünün. Bir cerrah hastalarına “Bu işlemden geçenlerin yüzde doksanı yaşıyor” diyor. Diğer cerrah, “Bu işlemden geçenlerin yüzde onu ölüyor” diyor.

Gerçekler aynı. Ancak araştırmalar, "insanların yüzde 10'unun öldüğünü" duyan insanların risklerini çok daha büyük olarak algıladıklarını gösteriyor.

Bu yüzden bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, konuyu farklı bir çerçeveye oturtun. Bir dakikanızı ayırın, ifadedeki küçük değişikliğin sorunu nasıl gördüğünüzü etkileyip etkilemediğini düşünün.

4. Problem hakkında düşünmeyi bırakın

Yeni bir şehre taşınmak ya da kariyer değiştirmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya kaldığınızda, artıları ve eksileri veya potansiyel riskler ve ödüller hakkında düşünmek için çok zaman harcayabilirsiniz.Ve bilim, seçenekleriniz hakkında düşünmenin pek çok değeri olduğunu gösterse de, seçimlerinizi gereğinden fazla düşünmek aslında bir sorun olabilir. Artıları ve eksileri çok uzun süre tartmak, karar vermekte zorlandığınız noktaya kadar stres seviyenizi artırabilir.

Araştırmalar, bir fikrin "kuluçkaya yatırılmasına" izin vermenin çok değerli olduğunu gösteriyor. Bilinçsiz düşünme şaşırtıcı derecede zekidir. Bu yüzden bir problem üzerinde uyumayı düşünün.Veya zihninizi bir problemden uzaklaştıran bir aktiviteye katılın. Beyninizin arka planda olan şeyler üzerinde çalışmasına izin verin ve muhtemelen net cevaplar geliştireceksiniz.

5. Hatalarınızı düşünmek için zaman ayırın

Evden şemsiyesiz çıkıp işe giderken sırılsıklam olmuş ya da dürtüsel bir satın alma işlemine karşı koyamadığınız için bütçenizi boşa harcamış olsanız da, hatalarınızı düşünmek için zaman ayırın.

Gün boyunca yaptığınız seçimleri gözden geçirmeyi günlük bir alışkanlık haline getirin. Kararlarınız iyi sonuçlanmadığında kendinize neyin yanlış gittiğini sorun. Yaptığınız her hatadan çıkarabileceğiniz dersleri arayın.

Sadece hataların üzerinde çok uzun süre durmadığından emin ol. Yanlış adımlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmek zihinsel sağlığınız için iyi değildir. Düşünme sürenizi sınırlı tutun yarın daha iyi neler yapabileceğinizi düşünmenize yardımcı olmak için günde belki 10 dakika yeterlidir. Ardından, edindiğiniz bilgileri alın ve ilerlemek için daha iyi kararlar almayı taahhüt edin.

6. Kısayollarınızı onaylayın

Kabul etmek biraz rahatsız edici olsa da, bazı yönlerden önyargılısınız. Tamamen objektif olmak imkansız. Aslında, zihniniz daha hızlı karar vermenize yardımcı olan buluşsal yöntemler olarak adlandırılan zihinsel kısayollar yaratmıştır. Ve bu zihinsel kısayollar, yaptığınız her küçük seçim için saatlerce uğraşmaktan sizi alıkoyarken, sizi yanlış yönlendirebilir.

Kullanılabilirlik buluşsal yöntemi , örneğin, kararları hemen akla gelen örneklere ve bilgilere dayandırmayı içerir. Bu nedenle, sık sık ev yangınlarıyla ilgili haberleri izlerseniz, büyük olasılıkla bir ev yangını yaşama riskini abartmış olursunuz.Veya son zamanlarda uçak kazalarıyla ilgili çok fazla haber aldıysanız, bir uçak kazasında ölme şansınızın bir araba kazasından daha yüksek olduğunu düşünebilirsiniz (istatistikler aksini gösterse de). Kötü kararlara yol açan zihinsel kısayolları düşünmeyi günlük bir alışkanlık haline getirin.

İnsanlar veya olaylar hakkında yapabileceğiniz yanlış varsayımları kabul edin ve biraz daha objektif olabilirsiniz.

7. Karşıtı düşünün

Bir şeyin doğru olduğuna karar verdiğinizde, muhtemelen bu inanca bağlı kalırsınız. İnanç azmi olarak bilinen psikolojik bir ilkedir. Bir inancı değiştirmek, onu yaratmaktan daha zorlayıcı kanıtlar gerektirir ve size iyi hizmet etmeyen bazı inançlar geliştirmiş olmanız için iyi bir şans vardır.

Örneğin, kötü bir konuşmacı olduğunuzu varsayabilirsiniz, bu nedenle toplantılarda konuşmaktan kaçınırsınız. Ya da ilişkilerde kötü olduğuna inanabilirsin, bu yüzden randevulara çıkmayı bırak.Ayrıca belirli insan grupları hakkında da inançlar geliştirdiniz. Belki de “Çok çalışan insanlar narsisttir ” veya “Zengin insanlar kötüdür” diye düşünüyorsunuz.

Her zaman doğru veya yüzde yüz doğru olduğunu varsaydığınız inançlar sizi yanlış yola sevk edebilir. İnançlarınıza meydan okumanın en iyi yolu, aksini iddia etmektir.

Bir toplantıda konuşmamanız gerektiğine ikna olduysanız, neden konuşmanız gerektiğinin tüm nedenlerini tartışın. Veya zengin insanların kötü olduğuna ikna olduysanız, zengin insanların neden kibar veya yardımsever olabileceğinin nedenlerini sıralayın. Bunun tersini düşünmek, yararsız inançların yıkılmasına yardımcı olacaktır, böylece durumlara başka bir açıdan bakabilir ve farklı davranmaya karar verebilirsiniz.

8. Duygularınızı Etiketleyin

İnsanlar, duygusal durumlarını tanımlamak için üzgün veya gergin gibi duygu sözcükleri kullanmak yerine, genellikle "midemde kelebekler var" veya "boğazıma bir yumru oturdu" gibi şeyler söylemeye daha meyillidir.

Birçok yetişkin duyguları hakkında konuşmaktan çekinmez. Ancak duygularınızı etiketlemek, daha iyi kararlar vermenin anahtarı olabilir. Duygularınız yaptığınız seçimlerde büyük rol oynar. Çalışmalar sürekli olarak kaygının  insanları güvenli bir şekilde oynamasını sağladığını gösteriyor. Ve kaygı, birinin hayatının bir alanından diğerine yayılır. Bu nedenle, az önce yaptığınız ipotek başvurusu konusunda gerginseniz, kulağa çok riskli geldiğini düşündüğünüz için birisine çıkma teklif etme olasılığınız daha düşük olabilir. Öte yandan heyecan, başarı şansınızı abartmanıza neden olabilir. Başarılı olma olasılığınız çok düşük olsa bile, potansiyel getiriler konusunda heyecanlıysanız büyük bir risk almaya istekli olabilirsiniz (bu genellikle kumarda böyledir).

Duygularınızı etiketlemeyi günlük bir alışkanlık haline getirin. Kendinizi üzgün, kızgın, utanmış, endişeli veya hayal kırıklığına uğramış hissedip hissetmediğinizi not edin. Ardından, bu duyguların kararlarınızı nasıl etkileyebileceğini düşünmek için bir dakikanızı ayırın.

9. Kendinizle güvenilir bir arkadaş gibi konuşun

Zor bir seçimle karşılaştığınızda kendinize “Bu sorunu yaşayan bir arkadaşıma ne derdim?” diye sorun. Bir başkasına bilgelik sunduğunuzu hayal ettiğinizde, cevabın size daha kolay geldiğini muhtemelen göreceksiniz.

Kendinizle güvenilir bir arkadaş gibi konuşmak, denklemdeki duyguların bir kısmını alır. Karardan biraz uzaklaşmanıza yardımcı olacak ve size biraz daha objektif olma fırsatı verecektir. Ayrıca kendinize karşı biraz daha nazik olmanıza yardımcı olacaktır.

Kendinize olumsuz şeyler söylemeniz muhtemel olsa da, “Bu asla işe yaramayacak. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun,” bunu arkadaşına söylememe ihtimalin yüksek. Belki daha çok, “Buna sahipsin. Yapabileceğini biliyorum, ”eğer bir arkadaşınla konuşuyorsan. Daha nazik bir iç diyalog geliştirmek pratik gerektirir. Ancak öz şefkati günlük bir alışkanlık haline getirdiğinizde, karar verme becerileriniz gelişecektir.