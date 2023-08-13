Dokunmayın uyarısı yapıldı! Deniz anası çarparsa yapılacaklar Sıcak havanın etkisi ile deniz analarını istilası arttı. Uzmanlar deniz analarının ellenmemesi gerektiğini belirtiyor. Eğer deniz anaları ile temas edilmişse, deniz sulu ile ve kumla temizlenmesi öneriliyor.

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AA

İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında deniz anası (rhizostoma pulmo) yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Foça ilçesi ve merkezde Konak-Alsancak kıyı şeridinde vatandaşlar denizin üzerini kaplayan yüzlerce deniz anasını merakla izliyor.

Türle ilgili akademik çalışmalar gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, denizdeki deniz anası sayısındaki çokluğun normal olduğunu belirtti.

"Deniz analarına ölü olsalar bile dokunmamak gerek"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, denizanalarına ölü olsalar dahi dokunmamak gerektiğini iletiyor.

Killiye göre, rhizostoma pulmo orta derecede yakıcı bir tür olup yanma, acı, kızarıklık, kaşıntı ve kabarcık oluşumuna neden olabilir ve alerjik bünyelerde bu etkiler daha yoğun hissedilebilir.

"Su sıcaklıklarının etkisi"

Deniz analarının yaz ayları ve sonbahar boyunca da Türkiye'deki sularda görülebildiğine dikkati çeken Killi, şunları kaydetti:

Denizanaları ilkbahar aylarında poliplerden medüzlerin oluşmasıyla görülmeye başlarlar. Su sıcaklıkları ve besinin uygun olduğu bölgelerde sayılarını daha fazla arttırmaktadırlar. İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında görülen rhizostoma pulmo türü Akdeniz'in yerli türlerinden biridir.

Şemsiye kenarı mavimsi menekşe renginde

Şemsiye kenarı mavimsi menekşe rengi ile karakterize edilir. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yaz aylarında sayıları yüksek boyutlara ulaşır. Dolayısıyla normal bir durumdur. Dalga ve akıntıların etkisiyle de körfez ve koylara doğru sürüklenerek buralarda birikirler. Hayat döngüleri bittiğinde medüzler sahile vurmaktadır.

Vatandaşa uyarılar

Nurçin Killi, şemsiye çapları 60 santimetre ve üzeri olabildiği için söz konusu deniz analarının insanlara temas etme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

"Balık ağlarını tıkayarak ekonomik zarara neden olabilir"

Bunların ayrıca balık ağlarını tıkayarak ekonomik zararlara da neden olabildiğini vurgulayan Killi, şunları kaydetti:

"Temas edilen bölge tatlı su ile değil deniz suyu ile temizlenmeli"