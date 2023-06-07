Dünya çapında 50 ünlü tatlı listesinde Türkiye'den baklava var Osmanlı'nın en tatlı miraslarından biri olarak nitelendirilen baklavanın manevi yurdunun Türkiye olduğu belirtildi.

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Dünyanın en iyi tatlıları tek bir listede toplandı.

İtalya'nın tiramisusundan Hong Kong'un dan tatsına kadar çeşitli tatlılar göze çarpıyor.

ABD merkezli CNN International tarafından oluşturulan "Uluslararası tatlılar: Dünya çapında 50 ünlü tatlı" başlıklı listede Türkiye de yer alıyor.

"Osmanlı'nın en tatlı miraslarından biri"

Türkiye'nin meşhur tatlılarından biri olan dünyaca ünlü baklavaya özel başlık açılan haberde CNN muhabiri Jen Rose Smith, deneyimlerini paylaştı.

Baklava, "Osmanlı İmparatorluğu'nun en tatlı miraslarından biri olan bu şerbetli şekerlemede onlarca ince tabaka tek bir lokmada eriyor." şeklinde anlatıldı.

"Manevi yurdu günümüz Türkiye'si"

Ayrıca, "Baklavanın manevi yurdu şüphesiz günümüzün Türkiye'sidir." vurgusu da yapıldı.

Türkiye'deki pastanelerin, baklavayı dilimlenmiş ve yer fıstığı ile doldurulmuş büyük tepsilerde sunduğu belirtilerek şöyle denildi:

Basit bir içerik listesi ve sonsuz çeşitlilikle, dünyanın en cazip ikramları arasında yer alıyor.

Burmayı Orta Doğu'da ve Türkiye'de bulmak mümkün

Öte yandan, burmanın da hem Orta Doğu hem de Türkiye'de bulunabileceği ifade edildi.

Baklavadan farklı olarak, burmanın genellikle kızartıldığı bilgisi paylaşılırken, "Orta Doğu ve Türkiye'deki pastaneler, burma yığınlarıyla yoldan geçenleri cezbediyor." ifadesi kullanıldı.

Listedeki diğer bazı tatlılar