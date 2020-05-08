- En Son Haber
- Yaşam Haberleri
- Dünya'dan Süper Ay manzaraları
Dünya'dan Süper Ay manzaraları
Yılın dördüncü ve son 'Süper Ay'ı dün gece görüldü. Eşsiz manzaraları fotoğraflayan Reuters, Türkiye'den manzaralara da yer verdi.
- REUTERS
- 08.05.2020 - 21:33
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, her zamankinden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" bu yıl son kez göründü.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu eşsiz manzaralar fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.
Reuters haber ajansı'da bu geceye ilişkin, dünyanın dört bir yanında muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları yayınladı.
TÜRKİYE'DEN MANZARALAR
Ajans, Türkiye'den çekilen fotoğraflara da yer verdi.
Reuters, Çamlıca Camii minarelerinin yanında yükselen Süper Ay fotoğrafını kullandı.
DÜNYADAN MANZARALAR
Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgeleriden görülen Süper Ay manzaraları Cuma'ya kadar gözlemlenebilecek.
İşte dünyanın dört bir yanından Süper Ay manzaraları;