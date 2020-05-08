Dünya'dan Süper Ay manzaraları

Yılın dördüncü ve son 'Süper Ay'ı dün gece görüldü. Eşsiz manzaraları fotoğraflayan Reuters, Türkiye'den manzaralara da yer verdi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, her zamankinden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" bu yıl son kez göründü.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu eşsiz manzaralar fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

Reuters haber ajansı'da bu geceye ilişkin, dünyanın dört bir yanında muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları yayınladı.

TÜRKİYE'DEN MANZARALAR

Ajans, Türkiye'den çekilen fotoğraflara da yer verdi.

Reuters, Çamlıca Camii minarelerinin yanında yükselen Süper Ay fotoğrafını kullandı.

DÜNYADAN MANZARALAR

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgeleriden görülen Süper Ay manzaraları Cuma'ya kadar gözlemlenebilecek.

İşte dünyanın dört bir yanından Süper Ay manzaraları;